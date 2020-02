Labora realitza un informe sobre el futur del treball que planteja ajudes a les empreses amb jornades de 32 hores

El document 'El Futur del Treball i les Polítiques d'Ocupació a la Comunitat Valenciana' es troba disponible al web de Labora i és el resultat de la col·laboració amb el 'think tank' britànic Autonomy, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

L'informe aposta per configurar noves polítiques públiques d'ocupació de "caràcter transversal", promovent la cooperació entre diferents departaments de la Generalitat i on s'amplien les funcions del Servici Públic d'Ocupació i Formació.

L'objectiu és "millorar la capacitat d'adaptació de l'economia valenciana als nous reptes que planteja el futur del treball, posar al seu abast recursos i infraestructures per a les xicotetes i mitjanes empreses, així com apostar per la reducció de la jornada laboral a 32 hores, mantenint els nivells salarials".

L'informe també obri una reflexió sobre el paper de les infraestructures públiques, proposant nous espais cooperatius que donen resposta a les necessitats d'atenció a persones majors o al desenvolupament de xiquetes i mitjanes empreses.

Entre d'altres, el document proposa l'impuls per part de la Generalitat de nous espais de treball compartit en tot el territori, així com de centres logístics compartits que permeten a les pime competir en l'economia digital.

El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha destacat que des del 2015 el Govern del Botànic "ha estat tractant de construir una nova alternativa de progrés per a les polítiques d'ocupació". "Volem ser capaços de transformar la realitat, i abordar qüestions com la reducció de la jornada laboral o l'emergència climàtica", ha assenyalat.

"Aquest informe, que és també tot un exemple de col·laboració internacional, servirà per a centrar el debat que ha de fer possible l'elaboració d'una Estratègia pel Futur del Treball a la Comunitat Valenciana", ha afegit Nomdedéu.

Totes les propostes seran objecte d'estudi i debat en un procés públic que impulsarà Labora, a través dels diferents canals institucionals i de comunicació, entre d'altres, xarxes socials.

L'objectiu d'aquest procés serà generar consensos amb els agents socials, la ciutadania, les empreses i institucions, per a elaborar els pròxims mesos un pla d'actuació amb mesures específiques i, en concret, una Estratègia Valenciana pel Futur del Treball a la Comunitat Valenciana.