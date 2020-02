El Ayuntamiento, la UMU y Emuasa suscriben un convenio para mejorar la calidad del aire en Murcia

El municipio contará así con un programa informatizado de predicción de la contaminación atmosférica de última generación y adaptado a las peculiaridades específicas del municipio que tendrá en cuenta las fuentes de partículas contaminantes, la geometría urbana y meteorología, según ha explicado en rueda de prensa el regidor, acompañado de los representantes de la Universidad de Murcia y Emuasa.

Ballesta ha indicado que uno de los elementos "cruciales" para "las ciudades del siglo XXI" es el desarrollo sostenible, y ha apuntado que este protocolo, además de "medir lo que está sucediendo", permitirá al Consistorio "predecir lo que va a suceder" en lo que se refiere a la contaminación en el municipio para poder actuar en consecuencia.

En concreto, los parámetros que recogerá el programa son puntos de medida de tráfico en el núcleo urbano, con información disponible en tiempo real por el Ayuntamiento de Murcia; geometrías de la zona de estudio (con circulación o no de vehículos), constituidas por calles, rotondas, cruces, plazas, jardines y otras zonas singulares abiertas a los movimientos del aire, y características meteorológicas que influyen en el transporte, dispersión y transformación de los contaminantes atmosféricos, también en tiempo real.

A través del acuerdo se va a realizar un total de ocho campañas de medida de contaminantes a lo largo de este año, estableciendo 50 puntos de medida de los que 25 permanecerán fijos mientras que el resto cambiará, lo que proporcionará una primera información sobre la distribución de la contaminación en Murcia y ayudará a detectar o interpretar situaciones atípicas.

Tras esta primera fase, se llevará a cabo la programación de un modelo predictivo de contaminación atmosférica que informará de los niveles de concentraciones de partículas contaminantes.

El elemento trazador de las mediciones será el benceno, pero se adquirirán nuevos equipos para la medición de otros contaminantes gaseosos como óxidos de nitrógeno (NO y NO2), ozono (O3), tolueno y xilenos (BTX), PM10 y PM2.5 , dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO), plomo (Pb), arsénico (AS), cadmio (Cd) y níquel(Ni).

El protocolo suscrito permitirá también definir las áreas más representativas de la contaminación media del núcleo urbano, para la implantación de la Estación de Vigilancia Atmosférica dotada de los equipos de captación y análisis de los contaminantes regulados por la legislación vigente (Real Decreto 102/2011), así como de los sensores meteorológicos de los que depende el transporte, la dispersión y transformación de los contaminantes atmosféricos.

En esta tarea el Ayuntamiento, que financiará los trabajos, contará con el apoyo del Grupo de Investigación de Seguridad e Higiene Industrial de la UMU, que dispone de los medios, el personal y la experiencia para abordar estudios de contaminación atmosférica, así como con el apoyo de los medios técnicos y humanos de Aguas de Murcia.

Precisamente, el responsable de Emuasa Rafael Gómez ha apuntado que el apoyo de la empresa municipal al Ayuntamiento en el marco de este proyecto es a nivel económico y logístico, pues facilitará las instalaciones necesarias y aportará sus conocimientos para conseguir el mayor éxito posible.

Por su parte, el rector de la UMU se ha manifestado en el mismo sentido al vincular la necesidad de apostar por la transferencia de conocimiento y agradecer, tanto al Ayuntamiento como a Aguas de Murcia, su confianza en la institución docente de cara a seguir trabajando en el ámbito del desarrollo sostenible.

El alcalde también ha dado paso a una de las investigadoras del proyecto, la profesora de Ingeniería Química Antonia Baeza, que ha indicado que en el ámbito comunitario se ha establecido que las ciudades con más de 250.000 habitantes tienen que contar con una "red de medida", y que los que superan los 400.000 tienen unas "restricciones mucho más exigentes en cuanto a qué hay que medir y dónde".

"Murcia está en esa coyuntura y tiene que tener establecido, además de puntos donde se midan niveles medios y altos de los contaminantes más peligrosos, un conocimiento de cuál es la concentración en las distintas zonas de la ciudad", y para eso "hay que establecer una red de medida", ha añadido Baeza.

El programa informatizado forma parte de la estrategia municipal 'Aire Limpio', que apuesta por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, haciendo de la protección del medio ambiente y la sostenibilidad un vector de desarrollo, tal y como ha avalado el Consejo Social de Murcia.

La estrategia incluye actuaciones como el servicio de poda gratuito a los huertanos para evitar las quemas agrícolas, la renovación paulatina de la flota de autobuses y adquisición de nuevos vehículos impulsados por biocombustibles, híbridos o eléctricos.

También contempla la creación de aparcamientos disuasorios, controles periódicos de las emisiones de gases de vehículos en circulación, junto con la Patrulla Ecológica de la Policía Local (más de 1.000 vehículos al año), peatonalización de 250.000 m2 y 4 áreas de tráfico restringido (267 calles), la Vía Verde, nueva red de carriles bici, estrategia del Vehículo Eléctrico, Plan Foresta 2030 y alumbrado sostenible, entre otras medidas.

CONTAMINACIÓN POR TRÁFICO RODADO

La contaminación atmosférica en Murcia, al igual que en muchas ciudades españolas y europeas, procede principalmente de las emisiones de los vehículos que utilizan combustibles fósiles, siendo este aspecto el punto de partida para la mayoría de los estudios de la contaminación atmosférica en los núcleos urbanos.

No obstante, en Murcia adquieren también importancia otros dos orígenes. En primer lugar, los frecuentes fenómenos fotoquímicos troposféricos en primavera y principios del verano que dan lugar a especies reactivas, muy irritantes del tracto respiratorio, siendo el ozono el componente más característico que, a su vez, su presencia en aire está relacionada con los óxidos de nitrógeno, principalmente con el dióxido de nitrógeno, y los con los compuestos orgánicos volátiles.

En segundo lugar, se destacan los episodios irregulares de contaminación por materia particulada arrastrada por vientos de componente Sur desde el norte de África y el Sáhara.

NUEVA ESTACIÓN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El alcalde ha manifestado que el Ayuntamiento está trabajando en un proyecto para la instalación de una nueva estación de vigilancia ambiental en el municipio. Para ello, se está trabajando junto al Grupo de Investigación de Seguridad e Higiene Industrial de la UMU en lo que se refiere a la selección de la zona, el equipamiento, la regulación y los contaminantes que medirá.

El concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta, Antonio Javier Navarro Corchón ha avanzado, por su parte, que desde el Consistorio se ha remitido a la Comunidad Autónoma un informe con "tres posibles ubicaciones" para esa estación, si bien no ha querido adelantar los lugares propuestos porque "lo están analizando" en estos momentos.