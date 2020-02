La UCE constata que es mantenen estereotips de gènere en les disfresses per a Carnestoltes, sobretot en vendes per web

La UCE ha elaborat un informe en el qual reflecteix que les disfresses de personatges de superherois, Ladybug, Star Wars, Frozen, Harry Potter o videojocs com Fortnite són els temàtics que més es demanden enguany.

En aquests casos, el ventall de preus és molt ampli, i oscil·len entre una disfressa d'heroi amb martell per 19,90 euros fins als 67,75 del de Flash. En xiquets, vestir-se de mac pot eixir per 9,95 euros i 57,50 la disfressa de Saiyan de Dragonball. Les diferències de preu es deuen al disseny, si disposen de la llicència oficial i de la confecció i teles.

La UCE subratlla que es poden trobar diferents versions de disfresses d'infermera, lampista, bombera o pilot "que gens tenen a veure amb els uniformes de treball actuals que s'utilitzen en aquestes professions", per la qual cosa critica el "continu abús dels rols de gènere" en ells, a més de lamentar la imatge que presenten de la dona quan "no succeeix el mateix en les disfresses de professions i oficis destinats als homes".

ANIMADORES O HOSTESSES

En els infantils, "els xiquets poden disfressar-se d'astronauta, pilot, cirurgià i les xiquetes es disfressen d'animadores, hostesses, infermeres sense que existisca la possibilitat per exemple del xiquet infermer o la xiqueta pilot", contatan.

I en el cas que existisca la disfressa de la professió per a tots dos sexes, com el cas de policia, bomber, cuiner, la vestimenta femenina no es correspon amb l'uniforme habitual i diari d'eixa professió, establint una diferència per sexes en la vestimenta que no existeix en la realitat.

A més aquesta diferenciació per gènere queda "més evident" pel sistema de cerca establit en les webs, ja que des de les pròpies pestanyes "ja per endavant discriminen i estableixen la cerca per gènere, limitant la possibilitat d'una elecció més àmplia i igualitària sobretot quan existeixen disfresses que, per la seua pròpia confecció són totalment unisex".

Segons el parer de la UCE, aquestes dades reflecteixen la necessitat "de fer un major recalcament a reclamar una major implicació dels fabricants i distribuïdors de les disfresses, encaminats a evitar els estereotips en els seus dissenys especialment quan els destinataris són els menors".