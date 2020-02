El delegado del Gobierno en Canarias se despide recordando a los inmigrantes llegados, que le "removieron el alma"

"Quiero terminar con una mención especial para lo aprendido de la mirada y relato de quienes en este tiempo me recordaron la fortuna de tener un Gobierno que te representa y defiende tus derechos. Esos que han llegado a nuestras costas en busca de esperanza y que me blindaron los principios y me removieron alma y conciencia", apostilló en su comunicado de despedida.

León se ha mostrado agradecido por el "inmenso honor y orgullo" de haber podido "asumir tan difícil tarea", así como por haber estado acompañado en este tiempo de personas que han mostrado su "permanente disponibilidad e implicación para garantizar" que se cumplía con el deber y se respondía "incluso cuando las fuerzas mermaban por las circunstancias".

También expresó su "profundo agradecimiento" al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, por confiar en él y darle la oportunidad de "poner colofón a una larga y dilatada etapa" de su vida como "defensor de lo público y al servicio del ciudadano, preferentemente, de los más desfavorecidos".

En su comunicado de despedida, León también tiene palabras de agradecimiento para el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, ONGs y personas "de bien que han demostrado nuevamente la solidaridad del pueblo canario ante quienes ponen en riesgo sus vidas, paradójicamente, en busca de una vida mejor".

"Mi paso por la Delegación ha reforzado aún más mi solidaridad, sensibilidad y compromiso con los más necesitados. Me ha reafirmado en mi convicción de que en la suerte de los ciudadanos es decisivo el Gobierno que los represente. Y este Gobierno socialista, al que he prestado servicio como delegado, ha evidenciado que primero están las personas, que sin duda es el Gobierno que más se parece a España: plural, diverso y solidario", apuntilló.

Finalmente, subraya la "incuestionable profesionalidad y lealtad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como del Ejército, a quienes mostró su "respeto" institucional, así como personal y su afecto.

León agradece, además, el trato recibido y la compresión de los medios de comunicación y concluye felicitando a Pestana, que considera "un servidor público comprometido", que "defenderá con firmeza los intereses" de los ciudadanos del archipiélago.