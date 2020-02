Jaume Font: "El PI no quiere ni un vuelo más en las Islas"

Así lo ha expresado al ser preguntado por esta cuestión en rueda de prensa en la Cámara balear, en la que también ha tildado de "auténtica vergüenza" la propuesta del Gobierno de liquidar el mes restante del IVA de 2017 a las Comunidades mediante préstamos del FLA extraordinario. En Baleares asciende a 78 millones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo comunicó el viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid. "No tiene sentimientos, no sabe quien ha sudado los 78 millones, son de los ciudadanos del archipiélago y lo nuestro no es suyo", ha censurado.

((Habrá ampliación))