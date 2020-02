Un enginyer de la UPV participa en 'Minions 2' envoltat dels millors animadors d'Europa

Es defineix com una mescla entre actor i marionetista: "Aconseguim que els personatges cobren vida fent-los caminar, parlar i expressar sentiments, com si foren éssers reals que senten i pensen. Cada moviment i cada expressió que veus en la pantalla és així perquè l'animador així ho ha fet, en eixe precís moment. Des d'un pas, fins a un parpelleig", relata en un comunicat de la UPV.

Eixe és el seu treball, i ho aconsegueix a través del programa d'ordinador 'Maya', que manipula una figura en tres dimensions com si fora un maniquí. Va descobrir la seua passió en unes pràctiques d'Enginyeria Informàtica de l'assignatura d'Imatge sintètica, de l'especialitat de multimèdia.

Tracta de plasmar en els personatges expressions, gestos i moviments, de manera que l'espectador es crea el que està veient i siga capaç d'empatizar amb ells. "En les pel·lícules no ens assignen personatges perquè ens especialitzem en ells durant tota la producció. El normal és treballar en les seqüències ja escrites i llistes per a animar, i això suposa animar qualsevol personatge i en qualsevol orde", explica Carmona.

Intenta ser "el més original possible per mitjà de gestos i detalls", perquè la interpretació del personatge que li toque animar siga el més interessant possible per a l'espectador. És conscient que gràcies al seu treball aconsegueix arribar a moltíssimes persones i pot "fer-los riure, emocionar-se o simplement entretindre'ls una estona, cosa que no està gens malament".

"Si eres fan dels minions i vols veure'ls en les seues primeres aventures, amb Gru de xiquet, has d'anar a veure-la", assegura l'enginyer informàtic. El contracte de confidencialitat li impedeix avançar més de la pel·lícula.

Va arribar a l'animació gràcies a uns exercicis en 'Blender' (programari de modelatge, animació i 'render' en 3D) que van ser una espècie de "revelació" per a ell. Després va acabar la carrera i va redirigir la seua carrera professional cap a l'animació.

GOYA AL SEU PRIMER CURT D'ANIMACIÓ

I va començar amb bon peu, perquè el primer curt d'animació en el qual va treballar, 'El vendedor de humo', va guanyar un premi Goya. Va ser el resultat d'uns sis o set mesos de treball en el projecte final que va fer la promoció del 2011, en un curs de 3D d'una acadèmia valenciana que acabava de començar. Un guardó que els va fer pensar que "ho estàs fent bé" i els va motivar a continuar. "Però, lamentablement, no va fer que em plogueren les ofertes de treball", rememora Carmona.

Després de tres anys treballant a València, gràcies a un amic es va assabentar d'una oferta laboral en Illumination MacGuff, la companyia francesa de producció de llargmetratges animats propietat d'Universal Pictures. Va enviar el seu currículum i un vídeo amb els millors plans que havia animat fins al moment.

L'endemà li van cridar per telèfon per a fer una entrevista per Skype. "Quatre mesos després estava a París i animava els 'minions' per primera vegada", relata. Allí, "envoltat dels millors animadors d'Europa", pot aprendre i millorar cada dia i ha trobat estabilitat fent allò que li agrada.

El treball és "molt exigent", encara que transcorre en un ambient agradable: "La gent, en general, és jove, oberta, amb molt de sentit de l'humor, i damunt ens donen prou llibertat. És la combinació perfecta per a crear un ambient divertit, potenciar la creativitat i que es note en les nostres animacions".

DISNEY O PIXAR, OBJECTIUS

El seu objectiu en l'àmbit de l'animació és aconseguir el nivell suficient com per a transmetre allò que vol comunicar amb cada personatge, de la forma més precisa possible. "Una cosa que no és gens fàcil", reconeix l'enginyer.

I assegura que li agradaria treballar en Disney o Pixar: "No hi ha estudi més gran, ni amb més nivell quant a animació que eixos dos. Han escrit la història de l'animació i segueixen fent-ho any rere any i, per descomptat, allí vas a trobar als més grans d'aquesta professió".