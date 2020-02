Amber Rose se hace un tatuaje en la frente con el nombre de sus hijos

Amber Rose nunca deja indiferente a nadie, pero esta vez ha ido un paso más allá.

La cantante, modelo y actriz estadounidense ha decidido tatuarse el nombre de sus dos hijos -Sebastian y Slash- en la frente.

La foto ha salido a la luz después de que la celebrity se fuera de compras por la calle Melrose en Los Ángeles y los dueños de una tienda subieran un vídeo de ella donde se aprecia el tatuaje en la parte superior de su cara.

También una clientasubió una foto de Rose con su nuevo look. En una foto de Instagram, esta le daba las gracias por haberle ayudado tras haber tenido problemas con su tarjeta de crédito.

"Estaba comprando en 'Doll Skill' y mi tarjeta de crédito no funcionó porque olvidé decirle al banco que me iba de viaje. Me alejé para llamarles y el cajero vino con mi bolsa y me dijo 'Esto es para ti, de parte de Amber Rose'", escribió la joven en la red social.