Les primeres obres per a acabar la línia 10 de Metrovalencia finalitzen aquest mes

Les primeres obres per a acabar la línia 10 de Metrovalencia, que unirà a partir de l'estiu de 2021 el cèntric carrer Alacant amb el barri de Natzaret, finalitzen aquest mes de febrer "amb tota seguretat". Segons han confirmat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a 20minutos, aquest és el termini que preveuen en l'empresa pública per a donar per liquidats els treballs, adjudicats per 3,6 milions d'euros i que ja es troben quasi executats íntegrament.

Aquesta actuació inicial preveu la connexió dels trams subterrani i en superfície del traçat, en concret a l'altura de la rampa de l'avinguda Amado Granell, i inclou també la construcció de la parada en superfície de Germans Maristes.

Les obres, que van començar el passat 11 de juny de 2019, van suposar la represa d'una línia paralitzada huit anys abans per l'anterior Consell del PP a causa de la seua falta de liquiditat en plena crisi econòmica, després d'invertir 200 milions d'euros.

Rampa de conexión de los trazados subterráneo y en superficie. 20MINUTOS

Segons apunten des de l'empresa pública de la Generalitat, els treballs suposen la instal·lació de 800 metres de via doble del tram que discorre entre la nova rampa i la parada de Germans Maristes, on enllaça amb el traçat en superfície ja construït.

En aquesta zona, les obres estan a punt de concloure, ja que s'estan enjardinant tant el vial central en superfície de l'avinguda Amado Granell, al costat del túnel, com la rotonda a l'altura de Germans Maristes. Els últims retocs se centren en la construcció de la parada que portarà el nom d'aquesta última avinguda.

Valla junto al túnel, en la avenida Amado Granell. 20MINUTOS

De la mateixa manera, la reurbanització de l'entorn ha suposat tant l'asfaltat de la calçada com el redimensionament de les voreres, que s'han ampliat, el redisseny de les zones d'aparcament i el trasllat d'una parada de l'EMT.

Quant al cronograma previst, la pròxima actuació, pràcticament consecutiva, serà l'inici de les obres del túnel al març, adjudicades per 25 milions d'euros (el 50% de la inversió total prevista) a la unió temporal d'empreses Copcisa-Vialobra, que escometrà el projecte després de rebaixar un 25% el preu de licitació. Aquest contracte, el més important, preveu la construcció de la superestructura de via, l'arquitectura i l'equipament del túnel i de les seues estacions.

Zona ajardinada de la mediana, junto al túnel. 20MINUTOS

Posteriorment s'escometrà l'electrificació, ja licitada per 7,85 milions. Després, s'efectuaran les labors de senyalització i comunicacions, per a finalitzar amb l'última fase d'adequació del tram en superfície, que inclourà la construcció de les cotxeres en Natzaret.

Una vegada posada en servei en l'estiu de 2021, es connectarà amb La Marina per un traçat que, en aquests moments, estudien tant la Conselleria de Política Territorial com l'Ajuntament de València, segons va informar en una entrevista amb 20minutos el conseller Arcadi España.

La línia 10 té una demanda potencial lligada no sols al treball, sinó també a l'oci, al turisme i als esdeveniments. El seu recorregut, amb una freqüència inicial prevista de 15 minuts, parteix des del centre de València, al costat del carrer Alacant i la Gran Via Germanies i avança cap a Russafa per l'avinguda Regne de València.

També té una estació subterrània en l'avinguda Amado Granell, per on ix en superfície cap a la parada de Germans Maristes i l'avinguda Antonio Ferrandis. En aquest punt, permetrà desplaçar-se al futur pavelló Arena del València Basket i a la Ciutat de la Justícia. Les següents parades seran Ciutat de les Arts i les Ciències, Oceanogràfic, Moreres i Natzaret.

Cinquanta milions d'euros i fons europeus

El projecte de construcció de la L10, pressupostat en 50 milions d'euros, està cofinançat al 50% per la Unió Europea a través dels fons Feder. La línia té un recorregut de 5,3 quilòmetres, amb tres estacions subterrànies i cinc parades en superfície.