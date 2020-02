La plantilla de FCC parques y jardines comienza su cuarta semana de huelga

Entre las principales reivindicaciones que exige la plantilla destacan un incremento salarial que garantice el poder adquisitivo de los jardineros; la creación de una bolsa de empleo basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad; un plan de formación para mejorar la profesionalidad de los trabajadores y un plan integral de igualdad y conciliación de la vida familiar y laboral.

El comité de huelga ha considerado que si la empresa FCC "se sienta a negociar" y firma un nuevo convenio colectivo, "acabaría con el conflicto esta misma semana" y ha señalado que "no entiende" la postura "intransigente" de la compañía que perjudica a trabajadores y ciudadanos.

"Solo queremos trabajar con unas condiciones dignas. Llevamos dos años con el Pacto Laboral caducado, y con tres semanas de huelga a las espaldas y la empresa sigue sin escuchar las propuestas del comité de huelga", han aseverado.

A este respecto, han apuntado que "no es comprensible" que la empresa no valore las propuestas de la plantilla. "La postura intransigente de la multinacional no solo está provocando daño en las 250 familias, si no que también está afectando directamente en la calidad del servicio".

PIDEN LA INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Por ello, han instado al Gobierno de la ciudad a que obligue a la compañía a negociar con los representantes de la plantilla y a firmar un convenio colectivo que actualice las condiciones laborales y sirva como "punto final" a un conflicto que encara ya su cuarta semana de huelga.

Además, han recordado al Ejecutivo que, al no prorrogarse el Pliego de Condiciones y regularse las relaciones del Ayuntamiento y FCC a través del régimen jurídico del reconocimiento de obligaciones, el servicio se ha encarecido en 4 millones de euros.

Asimismo, han destacado que se ha incrementado en 5 millones de euros la partida presupuestaria del servicio de parques y jardines para el 2020.