'No todos los juegos son iguales', grito de 5,5 millones de cupones de la ONCE por el Día del Juego Responsable

ONCE

La ONCE realiza un importante esfuerzo y compromiso que, no sólo garantiza que quienes adquieran sus juegos estén protegidos como consumidores, sino también que los ingresos que se generan se dedican íntegramente a cumplir con la misión de la Organización en favor de la inclusión social de todas las personas con discapacidad.

"El juego no es un juego para andar jugando con él. Nos cargamos la juventud y el futuro. No podemos llenar las ciudades de casas de apuestas, pegaditas a los colegios", ha alertado el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, recientemente, para seguir insistiendo en que la realidad de la Organización en bien distinta y lleva 81 años comercializando juego responsable "a pie de calle", sin generar ningún problema sino todo lo contrario.

Los juegos de la ONCE permiten, entre otras muchas acciones, que más de 73.000 personas ciegas o con discapacidad reciban el apoyo de la Organización en materia de educación, empleo, cultura, nuevas tecnologías, ocio o deporte. Gracias a los ingresos de sus productos de juego estas personas logran llevar una vida totalmente normal.Además, una parte de estos ingresos se utiliza para que la Fundación ONCE realice programas de integración laboral, formación y empleo para personas con discapacidad, y accesibilidad global, promoviendo la creación de entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

PRIMEROS EN COMPROMISO

El Día Internacional del Juego Responsable se celebra el 17 de febrero desde el año 2008, cuando tuvo lugar la primera edición, que fue organizada por la European Gambling and Betting Association.Como miembro de la Asociación Mundial de Loterías y de la Asociación Europea de Loterías, la ONCE ha suscrito los principios de Juego Responsable que implican la prevención del juego de menores de edad y de aquellas otras personas que tengan prohibido su acceso al juego; la prevención del juego excesivo; y del fraude y del lavado de dinero. Y fue la primera lotería en cumplir en España todos los principios marcados internacionalmente, además de superar auditorias muy rigurosas y exigentes para lograr los certificados y sellos de juego responsable.

Esta convicción hace posible que la Organización fomente la investigación para contribuir a la sensibilización social sobre los problemas vinculados al juego excesivo. Además, informa a sus empleados sobre los programas de Juego Responsable; y los empleados que tienen contacto directo con el consumidor, especialmente los agentes vendedores, reciben además formación especializada reforzando elementos claves como la prohibición expresa de venta a menores o a crédito.

El juego de la Organización se comercializa de forma presencial, lo que añade una garantía para los consumidores, mientras que las ventas a través de la página web