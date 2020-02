Nieves Herrero apela en Zamarramala (Segovia) a la "complicidad" con el hombre para "construir futuro"

"Tenemos que seguir pinchando con ese alfiler porque no todo está conseguido y creo que en este camino tenemos que ir juntos hombres y mujeres. Para construir el futuro solas no podemos, necesitamos la complicidad de los hombres", ha afirmado la periodista, quien ha recordado que a lo largo de su carrera profesional "ha estado rescatando mujeres que trabajaban en cosas que no eran visibles".

Herrero ha recibido de manos de las alcaldesas, Mónica Martín Gil y Yolanda Cubero Otero, el alfiler que simboliza el reconocimiento y que hace alusión al que sujetaba el refajo del traje de zamarriega y que servía para pinchar a los hombres que se acercaban mucho en los bailes.

La periodista ha manifestado su alegría por este nombramiento, ya que está muy ligada a la ciudad de Segovia, "ahora más que nunca porque mi hija se ha casado con un segoviano" y ha reconocido que desde pequeña siempre le ha llamado la atención la fiesta zamarriega.

La periodista madrileña ha incidido en que el trabajo con las mujeres siempre ha sido "una constante" en su vida y ha recordado sus inicios en radio en el programa '100 mujeres 100' y también uno de los últimos trabajos en prensa, 'Mujeres al natural', para el diario El Mundo.

Además, ha destacado su faceta como novelista porque "siempre las protagonistas son mujeres a las que quiero rescatar del olvido". Ejemplo de ello es su última novela, 'Esos días azules', en la que desvela la vida de Pilar de Valderrama, conocida como Guiomar, y que fue la musa de Antonio Machado. "Una poetisa que la historia había ninguneado pese a ser de la Generación del 27", según ha afirmado.

Por su parte, el ginecólogo segoviano Juan Ignacio Bermejo ha recibido el título de 'Ome bueno e Leal' por su implicación profesional con la salud de la mujer y la maternidad. "Es un orgullo recibir este reconocimiento como segoviano y en tu tierra y además destinado a la profesión que realizo todos los días", ha destacado Bermejo.

Antes de los nombramientos y como marca la tradición, la procesión con la imagen de la santa ha recorrido las calles del barrio junto al juego de banderas y alabardas requisadas a los sarracenos en la reconquista del Alcázar.