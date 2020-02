Los concesionarios de La Rioja aportan el 2,7% del PIB regional

Las concesiones riojanas facturaron el año pasado 223 millones de euros, un 17,1% menos que en 2018. Por sectores, 157 millones correspondieron a la venta de vehículos nuevos, un 17,4% menos que el año anterior, y 40 millones a la de usados que facturó un 16,7% menos que el ejercicio pasado. Por su parte, el taller les supuso una facturación de 26 millones, un 16,1% menos que en 2018.

En 2019, la facturación nacional de los concesionarios cayó un 4,3%, hasta los 43.073 millones de euros. Por áreas de negocio, la facturación por venta de coches nuevos cayó un 6,5% (31.068 millones de euros) y supuso el 72,1% del total. Por su parte, el taller facturó un 10,5% menos, hasta los 4.446 millones, siendo el 10,4% de toda la facturación. Sólo el departamento de vehículo usado vio crecer sus números el pasado ejercicio, al contabilizar 7.567 millones, un 11,1%, más para acaparar el 17,5% de la facturación.

Respecto al empleo, al finalizar el año pasado, el sector daba empleo directo a 161.500 personas, frente a las 162.400 del ejercicio anterior. De esta manera, ha indicado la patronal Faconauto, se acaba con un ciclo positivo de seis ejercicios consecutivos de creación de puestos de trabajo netos, en los que 35.000 nuevos trabajadores entraron a formar parte de las plantillas de los concesionarios.

Con estos datos, ha indicado Faconauto, la rentabilidad media de las redes se situó en 2019 ligeramente por encima del 1% sobre facturación, una situación que puede poner en aprietos a muchos concesionarios y que se ha convertido en su principal preocupación

UN AÑO "PREOCUPANTE"

Faconauto ha calificado el pasado ejercicio como "preocupante" y ha advertido que ni el sector ni la economía del país se pueden permitir otro año en negativo para la automoción, para lo cual considera clave que se acabe con la incertidumbre y que, mientras que el consumidor no tenga una alternativa asequible, se acabe con la incertidumbre y "rescate" al diésel como una posibilidad útil para los ciudadanos y para avanzar hacia la descarbonización de la movilidad.

"Los objetivos de lucha contra el cambio climático en el contexto actual exigen responsabilidad y compromiso, pero ese reto no puede obviar que hay empleos en juego. El sector no ha sido impermeable a la discriminación que ha sufrido el diésel, como hemos visto en los concesionarios, por lo que cualquier medida que se tome a partir de ahora ha de ser objeto de una seria reflexión y teniendo en cuenta a los sectores implicados y las necesidades de los ciudadanos. Compartimos los objetivos, pero no el camino que se está siguiendo para conseguirlos", ha indicado Pérez.

NUEVO GOBIERNO

La patronal considera que el nuevo Gobierno "tiene la llave para acabar con la incertidumbre, ya que la toma de decisiones que han quedado pospuestas en anteriores legislaturas puede tener la capacidad de cambiar el actual signo de agotamiento en el que está sumido el sector". Al respecto, ha insistido en la necesidad de que se impulsen con urgencia las medidas que recoge el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de Automoción.

"No hay tiempo que perder, este ejercicio es particularmente complejo por los objetivos de emisiones establecido por Europa, por lo que sería el momento adecuado para concretar ya medidas que impulsen seriamente la movilidad eléctrica, que promuevan la renovación del parque, la fiscalidad del automóvil y la seguridad jurídica de los concesionarios, que siguen haciendo inversiones millonarias. Estamos convencidos de que cualquier medida que se tome en esta línea tendrá un efecto muy positivo sobre la confianza de los compradores y entraríamos en una dinámica positiva", ha concluido Gerardo Pérez.