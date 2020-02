Los diputados de Ciudadanos La Rioja asisten al acto cívico en recuerdo de Joseba Pagazaurtundúa en Andoain

20M EP

El portavoz de Cs en La Rioja, Pablo Baena, ha afirmado este domingo en Andoain que "en el posterrorismo, muchas cosas no se han resuelto bien, cuando no se condena, cuando se intenta domesticar a las víctimas, cuando incomoda llamar las cosas por su nombre, no hay que olvidar".