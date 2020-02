El PP de Segovia propone el alquiler o la venta del CIDE como salidas a "un error histórico de la ciudad"

Así lo ha anunciado el portavoz de los 'populares', Pablo Pérez, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha recordado que la cantidad destinada al Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) alcanza los trece millones de los 30 millones totales que se han dirigido al proyecto del CAT a lo largo de sus más de doce años de gestación.

Además, los presupuestos del presente ejercicio destinados al proyecto rondan los 500.000 euros, más el coste de mantenimiento, una vez abierto, que supondrá alrededor de los 150.000 euros anuales. Una inversión que si se hubiese destinado a la mejora de los polígonos industriales "redundaría en la generación de empleo" o incluso a resolver el problema de la red de saneamiento de la ciudad "plagada de microcemento".

Si bien, estas alternativas al edificio "no entran dentro de la visión del equipo de Gobierno, pero podrían ser valoradas, porque el objetivo no es sólo que no nos cueste dinero, sino recuperar todo lo que se ha invertido hasta ahora", según ha enfatizado Pérez

En cuanto a los plazos de apertura del edificio, el portavoz de los populares ha afirmado que "nos están engañando constantemente", puesto que de la promesa en campaña electoral de su apertura en julio-agosto del pasado año, "pasamos al compromiso de apertura este mes de enero y que no se ha cumplido" y, según ha destacado Pérez, "en estos momentos hay muy pocos operarios trabajando".

Uno de los compromisos que ya adquirió el Consistorio para su instalación en el edificio CIDE fue con la multinacional Indra, a través de una de sus filiales, Minsait, algo que según ha catalogado Pérez, "no es meritorio", porque entra dentro de los planes de expansión de la compañía el instalarse en todas las provincias de España y, "lo está haciendo pagando sus alquileres y sus consumos como cualquier otra empresa; aquí Minsait va a llegar a un edificio pagado por todos los segovianos".

En cuanto a la generación de empleo que va a suponer la presencia de la compañía en Segovia, el portavoz municipal ha señalado que a día de hoy "no hay ninguna oferta de empleo en la web de Minsait para Segovia y sí para otras provincias".

PLAN ESTRATÉGICO Y DE INNOVACIÓN

La gestión del CIDE es una de las piedras angulares del Plan Estratégico y de Innovación que recientemente presentó el Ayuntamiento de Segovia y que "cuenta con buenas ideas e iniciativas, pero está para no cumplirlo".

Pérez ha enfatizado en la "falta de voluntad política para ejecutarlo; algo que se traduce en dotaciones presupuestarias para cada uno de los ejes del Plan" y ha recordado que otros Planes como Segópolis, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o el de Accesibilidad "se han quedado en un brindis al sol".