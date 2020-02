C-LM ve "un poco absurda" la solución sobre el IVA y el resto de CCAA del PSOE habla de "satisfacción a medias"

"No puedo dirigirme a los ciudadanos de Castilla-La Mancha diciendo que el Estado no me reconoce aquella deuda pero me presta dinero", ha subrayado el consejero manchego, que se ha mostrado decepcionado por la solución planteada por la ministra que provocaría "elevar nuevamente el endeudamiento".

En declaraciones a los medios tras el término del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Ruiz Molina ha asegurado que llevará al Consejo de Gobierno la propuesta realizada por el Ministerio que evaluará si siguen adelante con la decisión de recurrir ante los tribunales la devolución del IVA.

En esta línea se ha expresado la también 'socialista' Rosario Sánchez Grau (Baleares), que no ha descartado que el Gobierno balear acuda a los tribunales ante esta decisión que ha calificado como "medida paliativa". "Queremos analizar esta solución, verla en profundidad porque no es la solución perfecta", ha subrayado a la salida de la reunión.

"NO ES LA SOLUCIÓN PERFECTA"

Por su parte, el consejero de Hacienda valenciano, Vicent Soler, considera que la alternativa planteada por el Ministerio "no es la mejor" pero se ha realizado con "mucha imaginación" ante un problema que se creó, a su juicio, con el anterior Ejecutivo del PP.

Según ha dicho, la solución "perfecta" se planteó durante el ejercicio pasado en los Presupuestos Generales del Estado que no fueron aprobados en el Congreso de los Diputados, y resolverlo a "toro pasado", entiende que es "complicado".

En parecidos términos se han referido desde el Gobierno de Extremadura a esta propuesta por parte del Ministerio de Hacienda. En concreto, la consejera Pilar Blanco-Morales cree que se trata de "un parche" a un problema que tiene tener "una respuesta" por parte del Ejecutivo central.

Por último, la consejera extremeña no ha aclarado si acudirán a los tribunales para reclamar el importe del IVA, aunque ha reconocido que analizarán la propuesta del extra FLA y después decidirán si tomar medidas o no.