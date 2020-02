Tu horóscopo diario: sábado 8 de febrero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 8 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay ciertas interioridades de una persona que te interesa conocer. Ese conocimiento profundo de ella te puede dar muchas sorpresas. Pero no serán negativas, ya que de alguna manera, te acercarán a ella y te enriquecerán a ti también en muchos aspectos.

Tauro

Alguien se aleja de ti porque no le queda otro remedio, pero harás un esfuerzo por sentirte bien ya que crees que es lo mejor para esa persona y que su futuro depende mucho de ese paso que da ahora. La libertad que le otorgas es algo mucho más valioso de lo que crees.

Géminis

No te pongas en riesgo al practicar alguna actividad que no tienes costumbre de hacer y más si es algo que pueda repercutir físicamente en tu organismo. En cualquier caso, él te avisará para que no lo hagas. Escúchale atentamente y procura tener precaución.

Cáncer

Hoy te desprenderás de un prejuicio que llevabas mucho tiempo contigo al pensar en una persona cercana. Verás que es alguien mucho más interesante y valiosa de lo que creías y ese cambio que vas a hacer en tu percepción te traerá algo muy positivo.

Leo

Cada persona tiene sus tiempos para hacer las cosas y hoy eso es algo importante en relación con un hijo o un familiar que te preocupa porque no ves un avance significativo o una mejora en algún aspecto de su vida. La comunicación, una conversación, será fundamental.

Virgo

Lo que piensas de un amigo o una amiga a través de lo que has visto en las redes sociales no es cierto en absoluto. Debes aprender ahora a discernir lo que es solo postureo y lo que es real. No creas todo lo que ves ni lo que oyes, puedes hacer tu propio análisis.

Libra

No estará de más que te dejes llevar por el juego de la seducción, aunque solo signifique una aventura y nada más serio. En este momento, esta actitud juguetona en lo sentimental te proporcionará buenos ratos y debes aprovecharlos con toda tranquilidad.

Escorpio

Has dejado muchas cosas para hacer durante el fin de semana que has ido posponiendo un día tras otro y ahora te encuentras con compromisos que no puedes cumplir y un cierto agobio. Es muy importante que pares por un rato, que te des un paseo o que hagas algo relajante.

Sagitario

Durante el fin de semana vas a sentir la protección de tu familia o hacia ella y ese entorno familiar te va a proporcionar mucha tranquilidad mental y cierta paz, así que todas las actividades que programes con ella serán muy satisfactorias para ti.

Capricornio

Desconectas bastante de los temas laborales porque un viaje corto te lleva a ver algún paisaje nuevo o a una celebración o fiesta de algún tipo. Te gustará ver la naturaleza también y pasarás bastante tiempo en ella. Rodéate de personas de confianza.

Acuario

Alguien te puede contar una mentira, algo que desde luego no es cierto y si se trata de una persona que conoces poco, no caigas en la ingenuidad de prestarle dinero ni de otorgarle tu confianza en ningún aspecto. Puedes correr ciertos riesgos emocionales.

Piscis

Hoy puedes tomarte el día con toda la tranquilidad, incluso si dedicas parte de él a elaborar un trabajo que te interesa, como un curso de algo o buscar alguna información importante, te sentirás relajado y con ganas de charlas tranquilas y sin tensiones.