Urbán insiste en que gobernar con Sánchez "nos subordina" al PSOE aunque "se asume" la decisión de la mayoría de Podemos

En declaraciones a los medios de comunicación, Urbán ha recordado que será el 16 de febrero cuando la Coordinadora Confederal de Anticapitalistas decida si participa en la III Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos -Vistalegre III-. Tomarán una decisión "pública y democrática" que no ha querido precisar.

"Yo no rechazo al Gobierno de España ni dejo de rechazarlo", ha continuado Miguel Urbán, a cuyo juicio, en lugar de gobernar en minoría con el PSOE "había otra forma", que era "votar la Presidencia de Pedro Sánchez pactando acuerdos programáticos sin subordinarnos a sus políticas", pero "la mayoría decidió otra cosa y eso se asume aunque no lo compartas".

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Urbán se ha expresado así con motivo de la presentación de su libro 'La emergencia de Vox. Apuntes para combatir la extrema derecha española' en el Centro Social y Comunitario 'Luis Buñuel de Zaragoza', lo que esta mañana ha rechazado el Gobierno local PP-Cs al considerar que este acto incumplía el convenio de cesión de este espacio municipal. Unas 200 personas han asistido al evento en el salón 'La cristalera' del centro.

Para Urbán, el acto de este viernes en Zaragoza "se ha convertido en un acto por por la libertad y por la democracia, y no puede ser otra cosa que antifascista". Ha aseverado que "es insólito que se intente quitar la palabra y eliminar la presentación de un libro, un acto cívico", preguntándose "¿a qué tiempo nos retrotrae eso?".

Antes de comenzar el acto, Miguel Urbán ha indicado a los medios que "se está intentando silenciar un libro que habla sobre la emergencia de una fuerza ultraderechista, no solo de unas siglas, sino de los discursos del odio, la estigmatización, el racismo y la exclusión".

Ha continuado diciendo lo siguiente: "No se me ataca a mí, sino al movimiento vecinal de Zaragoza y Madrid porque saben que donde hay una sociedad organizada, un movimiento vecinal fuerte, los discursos del odio no entran, y la derecha quiere acabar con el movimiento vecinal, con la auto-organización y los espacios donde podamos construir una sociedad diferente".

El eurodiputado ha tildado de "envidiable" la actividad del Centro 'Luis Buñuel' y ha asegurado que el Gobierno local "hace de mayordomo" de Vox porque "depende de la extrema derecha", como "también hemos visto en Madrid", donde el Ayuntamiento "desalojó 'La ingobernable' para luego dársela a Ruiz Gallardón". Ha lamentado que "también se ataca al Centro 'Kike Mur" de la capital aragonesa.

Miguel Urban ha expresado que "antes de que Vox tuviera representación parlamentaria había una derecha que le hacía el juego y ponía la temática de la xenofobia, la aporofobia y el racismo en la agenda pública", de manera que "ha permitido la emergencia de las fuerzas de la ultraderecha", lo que "hemos visto a nivel europeo", donde "la extrema derecha ha marcado la agenda de la derecha y de muchos partidos socialistas", pero "la agenda del odio se combate", ha zanjado.