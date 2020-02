La emotiva despedida de Irene Rosales a su madre en Instagram

Irene Rosales ha querido despedirse de su madre este viernes a través de su cuenta de Instagram. La colaboradora de Viva la vida ha compartido una fotografía junto a ella y a su marido, Kiko Rivera, en el que le dedica unas emotivas palabras. "Te vas, pero a la misma vez te quedas", comienza el texto de la exconcursante de Gran Hermano Dúo.

"Me quedo con tu última mirada y abrazo. Me vas hacer muchísima falta pero tú me enseñaste a ser fuerte. Te debo la vida mamá, eres mi todo y ahora serás mi estrella", escribía Rosales junto a la imagen, en la que Mayte Vázquez, su madre, aparece riendo entre ella y el cantante.

La tertuliana de Telecinco finalizaba su publicación agradecida por todo lo que ha hecho por ella: "Gracias por enseñarnos tanto. Te amo con locura mami". Por su parte, Kiko Rivera también ha querido dar su último adiós a su suegra a través del post de su mujer: "Siempre en nuestros corazones", ha comentado el sevillano en la imagen.

Mayte Vázquez falleció este jueves en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) tras una larga lucha contra su enfermedad. Su hija rompió a llorar hace menos de un mes en Viva la vida al confirmar que su madre estaba "muy malita".