Los críticos del PSOE recogen propuestas para Sierra Morena y "la unidad de los partidos de izquierda"

En un comunicado, estos afiliados del PSOE recuerdan que este pasado jueves por la tarde celebraron en Alanís la segunda de las reuniones comarcales planeadas, al objeto de trasladar su propuesta política a los militantes socialistas de la Sierra Morena sevillana. Ante afiliados de los nueve pueblos de la comarca y con unas 20 intervenciones en la sesión, según estos militantes, fue expuesto el mencionado documento marco y fueron recogidas diferentes "aportaciones".

Una de ellas consiste en invitar a los poderes públicos "a que se solidaricen con los graves problemas de comunicación, de abastecimiento y sobre todo de agua", de la comarca de Sierra Morena, para que "acometan urgentemente las medidas necesarias para paliar esa situación".

Además, se aboga por "profundizar en la tarea de lograr la unidad de los partidos de izquierda en Andalucía como única vía para frenar el avance de la ultraderecha". "La confrontación en Andalucía tiene que acabar y ser sustituida por el entendimiento en la defensa de los servicios públicos que están siendo desmantelados en Andalucía. No debemos seguir en la confrontación política mientras los ciudadanos están en la calle reclamando los derechos que nos quieren hurtar", destacan estos militantes respecto a las propuestas recogidas en Alanís, en las que se apuesta igualmente por "crear amplios puentes de dialogo con las organizaciones sindicales, como mejor manera de no perder los valores de la socialdemocracia y la defensa de los derechos de los trabajadores".

Este grupo de militantes del PSOE de Sevilla surgió a raíz de la reciente renuncia de tres de los miembros de la Ejecutiva provincial del partido.

Estas tres personas son, como es sabido, el exalcalde de El Coronil, ex diputado provincial y miembro del Comité Director del PSOE-A, Jerónonimo Guerrero; el secretario general del PSOE de El Viso del Alcor y ex diputado provincial Manuel Domínguez; y el exalcalde de El Real de la Jara y secretario general del PSOE de dicho municipio, Carmelo Cubero, toda vez que al encuentro inicial promovido por los mismos en El Viso asistieron entre otros la exalcaldesa de Castilleja de la Cuesta y exdelegada del Gobierno andaluz en Sevilla, Carmen Tovar; el exalcalde de Cazalla de la Sierra y exdiputado provincial Carmelo Conde; el ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos y exdelegado provincial de la Consejería de Agricultura, Segundo Benítez; el exalcalde de Mairena del Alcor Casimiro Gavira; el exdiputado provincial y exdelegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte Manuel González Lora, o el exsecretario de Organización del PSOE de Sevilla Francisco Pérez.