Los zoólogos descubren una salamandra que lleva más de 2.500 días sin moverse de su posición

Un equipo de zoólogos ha descubierto mediante el estudio de 26 proteos, una especie de salamandra, que una de ellas lleva sin moverse de su posición más de 2.500 días.

Mediante un tinte inocuo inyectado en los 26 proteos que llevan observando desde 2016 y marcando un recorrido de 350 metros, los biólogos pueden observar la distancia que recorre cada uno de estos anfibios, tal y como explica el medio Gizmodo. Así, regresaron a controlar las posiciones de los proteos cada tres meses desde el 2016 y hasta el 2018.

El estudio, publicado en la revista Journal of Zoology, lo han hecho en la cueva de Vruljack 1, en Bosnia Herzegovina. Aunque esta variedad de anfibios no son muy dados a moverse, suelen recorrer unos cinco metros al año, ya que no tienen depredadores naturales y pueden estar hasta 10 años sin comer. Sin embargo, que uno de los animales seleccionados no se haya movido en 2.569 días, ha llamado la atención de los biólogos.

Pero también se ha dado el caso contrario. Uno de los proteos llegó a moverse 38 metros en 230 días, algo muy inusual en esta especie. De hecho, solo en 10 ocasiones observaron a uno de estos anfibios moverse más de 10 metros en un solo paseo.