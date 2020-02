El profesor de La Palmilla que recicló la alfombra roja de los Goya, sobre tiroteo: "Necesitamos cambiar esto"

"Necesitamos cambiar esto, tomarnos esto en serio entre todos, necesitamos dar un paso al frente y devolver espacios verdes de vida a cada una de las personas que caminan en barrios como el nuestro", ha indicado en un mensaje en su cuenta de Facebook recogido por Europa Press.

En el mismo, muestra su repulsa a los actos violentos ocurridos y especialmente la muerte del hombre, y sostiene que "la alfombra roja de la ilusión, la esperanza, los sueños ha dado paso a la alfombra negra de la realidad".

Esta alfombra negra de realidad, ha continuado, "está tejida con varias circunstancias: chavales que ven o viven demasiado cerca la violencia y conflictividad en el hogar, en la calle, en el barrio; chavales que no son conscientes del riesgo de actividades irresponsables o ilícitas; el consumo de sustancias nocivas para su propia salud y desarrollo personal, las cachimbas... todo sin medida ni control".

"Chavales -ha continuado- que no asisten a la escuela, llegan tarde o acaban abandonando el colegio; chavales que no entienden que se aprende con límites y cariño, que la vida hay que currarla; familias que no entienden que la educación es el necesario camino que deben recorrer sus hijos para una vida feliz".

Recuerda Santos en su misiva a los padres que pedir que un hijo vaya a la escuela "e insistir para que no llegue tarde y estudie no es motivo para recriminar a su maestro por ello". También alude a los profesores: "Entiendo estamos cansados de no llegar y vernos solos ante tantos obstáculos, que hay días donde no vemos luz a todo esto" pero añade que es necesario "seguir creyendo en la educación".

El director de este centro educativo de La Palmilla añade que las entidades e instituciones públicas y privadas "no llegan a entender que esto debe ir más allá del periodo corto, de unas fotos en un gala benéfica".

"Lamentamos los hechos ocurridos en nuestro barrio pero me surge una pregunta: ¿Acaso el tejido de la alfombra negra no nos lleva a estas circunstancias?", ha trasladado Santos, quien ha añadido que, mientras tanto, "muchos chavales, familias y personas que queremos seguir adelante, nos encontramos con días, como el de hoy, en los que nos cuesta caminar y ver la esperanza".

Por todo ello lanza un mensaje para cambiar la situación y "que no se mire para otro lado ni se silencie la realidad": "Necesitamos tomarnos esto en serio entre todos, necesitamos dar un paso al frente y devolver espacios verdes de vida a cada una de las personas que caminan en barrios como el nuestro".