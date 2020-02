Gloria Calero es perfila com a nova delegada del Govern en substitució de Fulgencio

El nomenament de Calero, avançat per Las Provincias, es preveu que tinga lloc en el Consell del Ministres del dimarts, on es també se cessarà Fulgencio, qui ja ha apuntat que no va a ocupar un altre lloc en el Govern, per la qual cosa tornarà a la Policia Local de València, cos en el qual exercia el càrrec d'intendent cap de R.H. de la Divisió Central.

Calero, persona de confiança del ministre de Transports, José Luis Ábalos, i de la secretària provincial del PSPV a València, Mercedes Caballero, és una històrica dirigent socialista valenciana que ha exercit càrrecs municipals a Sagunt, on va ser regidora i posteriorment alcaldessa entre el 2003 i el 2007, i també en l'executiva del PSPV.

Infermera de professió, és directora d'Infermeria a Sagunt. Precisament, en el seu compte de Twitter, Calero es defineix com a "feminista, socialista i infermera de professió".