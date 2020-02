Puig defendrà interessos de la Comunitat en una sessió inaugural del Comité de Regions marcada per música valenciana

Així, la Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) serà l'encarregada d'interpretar l'Himne d'Europa, amb el qual donarà començament el ple constitutiu de la nova legislatura del CdR, segons informa la Generalitat.

D'aquesta manera, una banda valenciana participarà per primera vegada en la història en l'acte institucional de la sessió d'obertura, que tindrà lloc en el Parlament Europeu.

La Jove Banda Simfònica de la FSMCV protagonitzarà l'acte per a donar visibilitat a la riquesa cultural d'un moviment artístic i social únic en el món, que ha sigut declarat Bé d'Interés Cultural. La banda, dirigida per Rafa García, està composta per joves de 18 a 28 anys, procedents de totes les comarques valencianes.

A més de l'acte institucional en l'Europarlament, la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea de la Generalitat i la FSMCV han preparat activitats per a difondre la música valenciana en la capital comunitària. Així, el pròxim dia 12 la Banda Simfònica donarà una masterclass als alumnes de l'European School Brussels IV.

Així mateix, el dia 13, la presidenta de la FSMCV, Daniela González, tractarà amb Turespaña a Brussel·les i la conselleria cultural de l'Ambaixada d'Espanya els projectes que Turisme Comunitat Valenciana està impulsant amb la federació.