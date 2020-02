Gómez creu "lògica" l'ordenació de Colón després de la peatonalització de la Plaça de l'Ajuntament

Gómez s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local, preguntada pels canvis en les línies de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) i per les modificacions en el trànsit del carrer Colón.

"Cal tindre en compte que era un fet que ja es coneixia i sabia a partir de la peatonalització de places històriques com la de Bruixes, la de la Reina i la de l'Ajuntament, que suposa canvis en les línies de l'EMT", ha exposat.

Així, la també regidora de Desenvolupament Urbà i portaveu socialista en el consistori ha assenyalat que aquesta era una remodelació "necessària" i ha manifestat que "ja s'endevinava que una bona part" del pas d'autobusos de l'EMT que discorre per la Plaça de l'Ajuntament seria assumida pel carrer Colón.

Sandra Gómez ha recordat -com aquest dijous va fer el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, i aquest divendres, l'alcalde, Joan Ribó- que entre les propostes de pressupostos participatius es va plantejar "humanitzar" el carrer Colón a través de la seua peatonalització.

Després d'açò, ha comentat que projectar "més trànsit públic" en el carrer Colón -que passarà de tindre un carril bus-taxi a tindre dos i de tindre dos de trànsit privat a un- s'aproxima a la proposta dels pressupostos participatius.

ALTRES OPCIONS

Gómez ha manifestat que el carrer Colón ha registrat ja "una reducció de trànsit en els últims anys", d'un 25 per cent aproximadament ha dit, i a partir de l'ampliació i segregació del carril bici.

Així mateix, ha indicat, en la línia de l'apuntat per l'alcalde i pel vicealcalde -Sergi Campillo- aquest divendres, que aquesta via "no és un element absolutament essencial per a arribar al centre" de la ciutat i ha afirmat que hi ha altres opcions com "les grans vies, que segueixen connectant el cotxe amb el centre".