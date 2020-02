La alarma del despertador puede empeorar tu día más de lo que crees

Suele ser el primer sonido que escuchamos cada día. Pero dependiendo de su melodía, nos puede fastidiar las primeras horas de la jornada. Es lo que revela un estudio recientemente publicado y recogido por ABC.

La investigación ha visto la luz en la revista PLos One, que concluye que la melodía que elijamos afecta a cómo de despiertos o somnolientos nos sintamos al comienzo del día.

Así, según Stuart McFarlane, investigador del Real Instituto de Tecnología de Melbourne (Australia), las alarmas melódicas mejoran los niveles de alerta, mientras que los tonos más agresivos nos hacen sentir más somnolientos, lo cual puede ser clave en el caso de personas que necesiten un alto nivel de atención en el trabajo.

"Si no te despiertas de la forma adecuada, tu rendimiento puede verse perjudicado durante periodos de hasta cuatro horas, algo que se puede vincular con accidentes graves", dijo McFarlane.

Los investigadores contactaron con 50 voluntarios, que participaron en un sondeo online para informar sobre el sonido que empleaban para despertarse y cuáles eran sus sensaciones al principio del día.

Otro de los autores del estudio, Adrian Dyer, explicó que la investigación puede ayudar a las personas a usar mejor sus despertadores: "Incluso los astronautas de la NASA informan de cómo la inercia del sueño afecta a su rendimiento a bordo de la Estación Espacial Internacional".

Ahora, los investigadores pretenden seguir profundizando en este tema para saber cuáles son las melodías que más efecto positivo tienen para despertarse. "Creemos que el duro 'bip bip' puede confundir nuestra actividad cerebral al despertar, mientras que un sonido más melódico, como la canción Good Vibrations, de los Beach Boys, o Close to me, de The Cure, pueden ayudarnos a hacer la transición al estado de vigilia de una forma más efectiva", dijo Dyer.