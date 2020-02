CPFF.- Oltra exigeix al Govern el pagament de l'IVA davant dels qui "volen portar-ho al juí final"

A l'espera del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d'aquesta vesprada, Oltra ha demanat dimensionar el debat, recordant que el sistema de finançament autonòmic és "la clau de volta i el quid de la qüestió" de la qual depenen la resta de problemes financers de la Comunitat Valenciana.

Així ho ha afirmat en la roda de premsa després del ple del Consell a Xàbia (Alacant), on el Botànic celebra aquest divendres el seu nové seminari de govern des del 2015, preguntada per si descarten completament la via judicial per la qual han optat altres comunitats tant governades pel PP com les socialistes Castella-la Manxa o Aragó.

Després de defendre que primer cal veure les propostes i com es desenvolupa el CPFF, ha destacat que el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, participa "amb una finalitat molt clara: explicar a Madrid la situació de la Comunitat Valenciana". Aquesta 'posició valenciana' passa per la reforma urgent del sistema de finançament per a deixar de ser "ciutadans de segona", mesures compensatòries mentrestant i un dèficit asimètric.

Oltra ha exigit així que el Govern de Pedro Sánchez comence a "trencar l'escletxa" entre les CA, ja que la Comunitat Valenciana té "una diferència de més de 4.000 milions d'euros amb les millor finançades i amb una renda per càpita superior". "No podem seguir en aquesta situació de discriminació i maltractament", ha emfatitzat.

Açò sí, ha demanat "dimensionar on està el quid de la qüestió", comparant els 280 milions que corresponen a la Comunitat Valenciana de la liquidació de l'IVA amb els 4.000 milions per l'infrafinançament, "la clau de volta". També ha tornat a reclamar unes inversions concordes al pes poblacional i la regularització del deute, com van aprovar per unanimitat Les Corts.

REIVINDICACIÓ POLÍTICA CONTRA "LA MALIFETA DE MONTORO"

Sobre el pagament de l'IVA, la també coportaveu de Compromís ha defès que el Govern busque altres fórmules si no és possible amb la liquidació. "El formalisme ens és igual. Anem a seguir reivindicant eixos 280 milions políticament, com hem fet fins ara", ha garantit, i ha assegurat que el Consell no ha valorat la via judicial en la seua reunió d'aquest divendres.

Per contra, ha recordat "als qui ara obrin més la boca" que la no devolució de l'IVA es deu a "la malifeta de (Cristóbal) Montoro -exiministre d'Hisenda del PP- en el govern de Mariano Rajoy". "Sempre crida més qui més ha de callar", ha recalcat.

Ha fet notar que "són els mateixos que volen portar açò poc més que al juí final", mentre "quan Montoro es va quedar els 280 milions dels valencians i d'altres parts van pegar la cabotà i van callar o van mirar per a un altre costat i van xiular". "Ara, benvinguts a les reivindicacions; mai no és tard quan arriba", ha afirmat, encara que els ha convidat al fet que es "facen mirar la coherència"

En definitiva, Oltra ha promès que el Botànic seguirà reivindicant "com fins ara" i mantindrà la postura amb Sánchez igual que amb Rajoy, "amb les mateixes ferramentes i tota la vehemència". "Eixos 280 milions han de vindre a la Comunitat Valenciana", ha insistit.