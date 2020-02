El PP anuncia mobilitzacions per a demanar la dimissió de Grezzi i "impedir que el centre siga la València buidada"

Així ho ha manifestat Catalá després que s'haja conegut que la remodelació de l'estructura de les línies d'autobús d'EMT tindrà com a conseqüència la creació de dos carrils per a bus i taxi en el cèntric carrer Colón i la reducció a un dels dos existents ara per als vehicles privats a motor.

La portaveu 'popular' ha advertit del "risc" que va a tindre prendre mesures com deixar un sol carril el carrer Colón (té 800 metres), que tindrà efectes negatius en els dos districtes econòmics i comercials més importants de la ciutat, amb 2.500 comerços i establiments hostelers, als quals cal sumar centenars de despatxos professionals i clíniques assentades en aquesta zona de València, als qui Grezzi ni els ha informat ni els ha demanat opinió".

Per açò, ha anunciat l'engegada d'una campanya per a demanar la destitució del regidor de Mobilitat a través de la recollida de firmes i adhesions. "Anem a demanar el seu cessament pel frau de l'EMT i per imposar la seua tirania amb el tancament del centre sense consultar-ho amb veïns, comerciants, professionals i sense si més no haver-ho sotmès a consulta de la Mesa de Mobilitat".

"En el PP no volem que es 'barcelonitze' València. En el PP no volem que el centre de la ciutat es convertisca en un centre fantasma; no volem un centre amb problemes d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda; no volem turisme barat; no volem l'expansió de les franquícies i el tancament del comerç tradicional", ha manifestat.

La portaveu del PP ha demanat "reflexió al govern de Ribó i PSPV abans de prendre les mesures" i ha instat "a demanar els informes tant de Policia com dels servicis d'emergències que avalen aquests nous plans".

Des del PP també s'alerta que "abans de prendre les mesures, tampoc s'han buscat alternatives, com millorar el transport públic de l'EMT, engegar aparcaments dissuasoris en zones de l'extraradi o millorar les línies de Rodalies de Renfe".