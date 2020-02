CC exige la finalización del enlace puerto-ciudad en Santa Cruz de Tenerife y critica la sumisión del PSOE con el Estado

Así lo han expuesto a los periodistas el presidente del grupo municipal, José Manuel Bermúdez, el portavoz del grupo insular, Carlos Alonso y el senador Fernando Clavijo, quienes han avanzado la presentación de iniciativas en sus respectivas instituciones.

Bermúdez ha comentado que las obras de este sector comenzaron hace más de 10 años gracias a la colaboración de varias administraciones "lideradas por CC" como el túnel de la vía litoral, el túnel de la vía de servicio o la explanada "y ahora se renuncia a continuar las obras con la complicidad de la alcaldesa, que agacha la cabeza".

Desde CC entiende que "ha llegado el momento de plantarse" y "liderar" la iniciativa para lograr que el proyecto siga adelante. "Vamos a hacer todo lo posible para que se continúe la promesa de acercar el mar a los vecinos de Santa Cruz y que no haya ningún obstáculo hasta el cantil del muelle", ha agregado.

Para Bermúdez, esta renuncia "no tiene ningún tipo de justificación" pues en las capitales de provincia más importantes se ha apostado por unir la ciudad y el mar.

Además, no se opone a que entre capital privado en el proyecto pero sostiene que "solo con dinero privado no va a salir", por lo que insta a las administraciones públicas "a hacer cosas" y "tirar para adelante".

En esa línea, cree que es "francamente complicado" que se pueda conseguir capital privado porque no habrá retorno económico.

"Es la primera vez que veo bajar los brazos con este tema", ha comentado, subrayando que llegó a pedir a CC que no apoyara los presupuestos de Rajoy si no se impulsaba el proyecto del litoral de Valleseco y ahora, el PSOE, primero piensa en sus intereses y después en los de la ciudad.

ALONSO VE AUSENTE A PEDRO MARTÍN

Alonso, por su parte, ha criticado la "ausencia" del presidente del Cabildo, Pedro Martín, en este debate, especialmente cuando la corporación insular "ha promovido y ejecutado" buena parte de las obras.

En esa línea, ha apuntado que "no es un tema anecdótico" pues también ha ocurrido con la depuración de aguas en El Rosario o la ampliación del tranvía, "que se lo ceden" al Ayuntamiento de La Laguna cuando es un transporte interurbano.

Sobre el proyecto enlace puerto-ciudad ha recordado que había un preacuerdo para continuar los trabajos redactando un proyecto del que se iba a hacer cargo el Cabildo para que posteriormente, la Autoridad Portuaria licitara la concesión de los servicios complementarios.

Alonso ha indicado que "lo mas fácil es decir que lo haga otro" porque este proyecto "lleva tiempo y recursos técnicos y económicos". "Queremos seguir haciendo lo difícil y forzar a que lo hagan, es el sueño de los santacruceros".

PATRICIA HERNÁNDEZ, "OBEDIENTE Y SUMISA"

Asimismo, ha dicho que "no tiene un pase" desde el punto de vista ideológico que el PSOE, "un partido que se dice de izquierdas", busque la solución a través del capital privado.

Clavijo ha criticado el "silencio sumiso" de los dirigentes socialistas locales "cuando viene alguien de la administración del Estado y dice que no va a cumplir los compromisos pactados", especialmente la alcaldesa, Patricia Hernández, "obediente y sumisa".

Además, ha apuntado que Pedro Martín está "ausente" y el presidente canario, Ángel Víctor Torres, "no quiere molestar".

El senador no entiende que se diga que no hay recursos económicos cuando no hay presupuesto estatal de 2020, al tiempo que ha lamentado que "nadie ha dicho nada" tras la liquidación de las cuentas del año pasado "y faltan 500 millones" para Canarias.

Clavijo ha pronosticado que la iniciativa privada no va a costear el proyecto y cree que desde el PSOE "están buscando una excusa para no molestar a sus jefes de Madrid". "No vamos a ser cómplices de ningún atropello", ha agregado.