Fulgencio atribueix el seu cessament a un "canvi polític, d'equip i persones" i anuncia que tornarà a la Policia Local

Fulgencio ha subratllat que no deixa la Delegació perquè "ha d'ocupar cap altre càrrec de govern" -"en principi aquesta no és la perspectiva", ha dit- i ha anunciat que la seua intenció és reincorporar-se dimecres que ve a la Policia Local de València, cos en el qual exercia el lloc d'intendent cap de R.H. de la Divisió Central.

Així s'ha pronunciat Fulgencio aquest divendres en atenció als mitjans moments abans d'assistir a l'acte institucional pel 150 aniversari de la Policia Local de València. "Em sent molt feliç d'estar en el 150 aniversari de la Policia Local, que és ma casa, a la qual la setmana que vé tornaré. Eixe és el meu camí de tornada, amb tota la normalitat", ha manifestat en primer lloc. "No em vaig per a ocupar un altre lloc, en principi em vaig perquè em substitueix una altra persona i ja està", ha resolt.

Aquest mateix divendres s'ha conegut que el Govern cessarà Juan Carlos Fulgencio com a delegat a la Comunitat Valenciana, una decisió que el propi Fulgencio va comunicar aquest dijous al seu equip més pròxim.

En primer lloc, ha manifestat el seu "agraïment al Govern de Pedro Sánchez i al ministre Jose Luis Ábalos per la confiança que en el seu moment van depositar en aquest delegat del Govern per a dirigir-la durant aquests 20 mesos".

Fulgencio ha definit aquest període com "20 mesos de treball molt intensos que s'han resolt amb circumstàncies molt desfavorables, hem passat tres legislatures, amb processos electorals, diverses tempestats horribles, incendis, successos luctuosos, un trasllat...".

"Han sigut uns mesos molt complicats que ha sigut possible afrontar amb l'ajuda de tot l'equip que ha estat en la Delegació del conjunt dels funcionaris que integren l'Administració General de l'Estat, les Forces i Cossos de Seguretat, la Unitat Militar d'Emergències, Policia Nacional, Guàrdia Civil, funcionaris dels diferents ministeris... Seria agotador poder exposar tot això, però bé, em sent molt satisfet d'aquest període", ha abundat.

SITUAR LA COMUNITAT VALENCIANA "EN EL MAPA"

Així mateix, ha posat en valor que durant el seu temps al capdavant de la Delegació del Govern han "situat la Comunitat Valenciana en el mapa de cara a Madrid" i, en aquest sentit, ha emfatitzat: "Recordaran vostés que fa 20 mesos no venien els ministres, teníem verdaders problemes per a atendre els ministres alguns dies, perquè venen una mica de forma fins i tot atropellada i hi ha vegades que cal atendre dos o tres alhora i aquesta ha sigut la faena".

També ha afirmat que ha intentat "tindre una relació amb les institucions", així com les portes de la Delegació "obertes" i, referent a açò, ha dit sentir-se "plenament satisfet". D'aquesta manera, considera que el seu cessament es deu a "una decisió de canvi polític, de canvi de persones, que entra dins de la normalitat de la política".

Preguntat pels motius de la seua destitució en el càrrec, Fulgencio ha dit desconéixer-los, atés que no se li ha traslladat. "No se m'ha comunicat. Entenc que hi ha un canvi d'equip, un canvi de persones. S'ha d'entendre. Açò és una mera suposició, que és una altra la persona que ha d'estar al capdavant i, per tant, es pren eixa decisió. Res ha passat. Entra dins de la normalitat democràtica", ha insistit.

D'altra banda, ha assenyalat que dimecres que ve -està previst que el seu cessament es faça oficial en el Consell de Ministres de dimarts- procedirà a reintegrar-se "a aquesta que és ma casa", en referència a la Policia Local, i "amb absoluta normalitat".

A més, ha fet notar que va a continuar "amb el projecte polític": "Com he estat sempre, amb el mateix entusiasme, convençut que l'important són els projectes i no les persones que exercim a cada moment els projectes perquè, si no, estaríem enganyant als ciutadans".

"Els partits polítics es presenten a les eleccions amb un determinat programa polític. Eixe programa polític s'ha de desenvolupar a través de l'acció de govern, que és allò que hem fet a través de la Delegació de Govern i, qui estiguen al capdavant, doncs és important, però per descomptat és una miqueta secundari", ha desenvolupat.