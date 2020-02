La cúpula entre las estaciones de bus y tren de Logroño podrá estar colocada para fin de julio

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu; el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza; el delegado del Gobierno en la comunidad, José Ignacio Pérez, han visitado este viernes las obras, que avanzan a buen ritmo, junto con el arquitecto encargado del proyecto, Iñaki Abalos, y la paisajista Renata Sentkiewicz, responsable del parque sobre la cúpula.

Como ha apuntado Andreu, "es la primera visita que hacemos a esta obra con nuevo Gobierno en cada una de las tres administraciones implicadas, local, regional y estatal".

"Solamente por la colaboración entre administraciones salen grandes obras como ésta, que pone las infraestructuras de La Rioja y de Logroño a un nivel de futuro, para hacerlas durar. Es un trabajo entre todos, para beneficio de toda la ciudad", ha afirmado la presidenta regional.

Para Hermoso de Mendoza, "es un esfuerzo colectivo que va a hacer posible ver culminar una obra que supone crear un parque dentro de la ciudad, con un elemento integrador de la ciudad, porque va a ser un eje Este-Oeste, y además, constituyendo un elemento arquitectónico singular".

Ha destacado el primer edil "el compromiso de las tres administraciones para poder seguir avanzando en un trabajo complejo y costoso que mejora las infraestructuras de la ciudad, para un Logroño con más oportunidades y mejor conectado".

"Es uno más de los proyectos que vamos ir viendo que se van culminando en la ciudad", ha afirmado el alcalde, quien ha apuntado que la estación de buses "previsiblemente, estará este año", al tiempo que ha pedido, eso sí, "un poco de paciencia" a los ciudadanos "por las molestias de tener la calle cerrada, que esperemos que se lleven lo mejor posible".

El delegado del Gobierno en La Rioja, por su parte, ha coincidido en el esfuerzo conjunto "en la Sociedad LIF, en cuyo consejo de administración se ha hecho todo lo posible por colaborar para llevar todo adelante".

Igualmente, ha subrayado "el compromiso de la contrata de que las obras de la cúpula estén realizadas para el 31 de julio". "Es una obra magnífica, que da respuesta a un servicio necesario para la ciudad; que mejora enormemente a Logroño; y es una obra además muy potente urbanísticamente, que da una imagen estupenda de la ciudad. Va a ser una referencia", ha finalizado Pérez Sáenz.

"OBRA DE CARÁCTER FUERTE".

"Una obra de carácter fuerte". Así la ha definido el arquitecto responsable del proyecto, Iñaki Ábalos, quien ha apuntado que "en las ciudades son necesarias actuaciones de microurbanismo y de macrourbanismo, ésta es una de las grandes". "Es un privilegio ver acabar un proyecto que culmina un largo periodo de trabajo, desde 2001", ha afirmado.

Una obra, ha añadido, "que se ha ido haciendo poco a poco, con fidelidad y con resultados, hasta ser una pieza esencial para mejorar el entorno y para el futuro de Logroño". Ha recordado que "se trata de una estación intermodal, que une tren y autobús, que siempre han sido como la clase B, relegados a una esquina pobre".

Este proyecto, ha dicho, "equilibra entre ambos, para que estén al mismo nivel", y completado, además, "por algo tan singular como un parque encima de la cúpula". "Va a ser algo así como una segunda puerta de la ciudad", ha reseñado.

Precisamente se ha referido al montaje de la cúpula, que se hará por etapas, "porque, como todo en acero, hay que hacerlo por piezas", aunque ha confirmado la previsión de finalizar para el 31 de julio. Primero, se hará la estructura de la unión entre las dos estaciones, con un vano de 55 metros.

En un segundo término, se montará el óculo central, que dotará de luz natural a la instalación "y tiene cierta referencia monumental", y, finalmente, a partir de este montaje, se irán tirando nervaduras de vigas a ambos lados "y se irá rellenando". Por dentro, la obra, en estructura y a falta de los acabados, "está prácticamente acabada".

También ha hablado Ábalos de la nueva solución para el Nudo de Vara de Rey, una actuación para un cruce semaforizado, que es, ha dicho, "una de esas actuaciones de microurbanismo a las que me refería". "No creo que sea malo para la movilidad sostenible y, además, si no funciona, puede ser reversible", ha dicho.

LA CÚPULA.

El lunes arrancan las obras de montaje de la cúpula, con una superficie en planta de 3.075 m2, una luz entre apoyos de 55 metros y un peso de 780 toneladas. Para su montaje se emplearán dos grúas, una de 300 y otra de 200 toneladas. El número estimado de trabajadores diarios que participará en el montaje es de entre 12 y 20 operarios.

Para estos trabajos, se cerrará el lunes parcialmente la calle Avenida de Colón, entre Lobete y Miguel Delibes. Se iniciarán con el desmontaje de la marquesina frente a la estación de tren y el desmontaje de las placas de su fachadas.

En este primer momento, con el corte en sentido hacia el centro de la ciudad, los peatones podrán seguir circulando por la acera que linda con la obra de la estación de autobuses, mientras que se inhabilitará la acera de la estación de tren. Por eso, la entrada a esta instalación se hará por un nuevo acceso en la fachada norte por Avenida de Lobete, así como por la calle Miguel Delibes.

La parada de taxi de la puerta principal de la estación de tren pasará también provisionalmente a la calle Miguel Delibes, mientras que la Línea 11 de autobús urbano será la única modificada por las obras, por la eliminación temporal de sus paradas originales, y volverá a su trazado por Vara de Rey.

Los recorridos alternativos de tráfico rodado se proponen hacia el oeste por la calle Hermanos Hircio y hacia el este por las calles Juan Boscán y Eliseo Pinedo. El tráfico peatonal se recomienda por el Parque Felipe VI. Ya a partir del 24 de febrero, el corte será total en este tramo, hasta el mes de julio, cuando está previsto que acaben los trabajos.

El importe de las obras pendientes de ejecutar asciende a 5,52 millones de euros sin IVA, e incluye, además del montaje, otras actuaciones en el interior de la estación de autobuses, entre instalaciones y acabado fundamentalmente. El importe total de la construcción de la estación asciende a 14,81 millones, sin IVA, financiados entre LIF (44%) y el Ayuntamiento de Logroño (56%).