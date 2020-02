L'actor Jaime Lorente, últim fitxatge del Saló del Còmic de València

La convenció, que se celebrarà en el Pavelló 7 de Fira València del 28 de febrer a l'1 de març, ha anunciat la incorporació del jove intèrpret, "mundialment conegut pel seu paper com 'Denver' en la sèrie de repercussió global 'La Casa de Papel', que s'emet a través de la plataforma Netflix i que és vista en més de 34 milions de llars de tot el planeta".

Lorente estarà dissabte que ve 29 de febrer en el Saló del Còmic de València en una "esperada sessió de fotos i firmes d'autògrafs amb els seus fans, que de ben segur ompliran el Pavelló 7 de Fira València on es desenvoluparà durant eixe cap de setmana el Saló".

L'organització ha habilitat a través de la seua pàgina web el procés de reserves per a aconseguir la foto i/o la firma amb aquest actor, que arriba a València a les portes de l'estrena de la quarta part completa en Netflix.

Jaime Lorente se suma a l'aposta del Saló del Còmic de València per l'entreteniment i el cinema. Prova d'açò serà la presència d'altres estreles internacionals com el nord-americà Jack Quaid, -Hughie en la sèrie 'The Boys' o Marvel en 'Juegos del Hambre' i fill dels actors Dennis Quaid i Meg Ryan i que estarà en el Saló el dissabte 29 de febrer i diumenge 1 de març.

THRILLER DE SUPERHEROIS

A més, el Saló presentarà l'última pel·lícula de David Galán, 'Orígenes secretos', un thriller de superherois protagonitzat per Javier Rey, Brays Efe, Verónica Echegui, Antonio Resines i Ernesto Alterio i que s'estrenarà pròximament en els cinemes espanyols. El dissabte 29 a la vesprada, el propi director avilés estarà en l'Escenari Principal del Saló del Còmic de València per a desvetlar alguns aspectes inèdits del film, avancen els responsables de l'esdeveniment en un comunicat.

D'altra banda, la cita cultural també ha programat una exposició temàtica entorn de la nova sèrie de Netflix 'El Vecino', una adaptació del còmic de Pepo Pérez. Precisament el Saló abordarà en una xarrada prevista el dissabte a la vesprada el procés d'adaptació del còmic a la gran pantalla, amb la presència del propi Pepo Pérez i Mario Torrecillas i Artur Laperla, autors d''Una pequeña historia', recentment adaptada al cinema en una producció francesa.

Així mateix, el Saló ha configurat ja "un ampli programa d'activitats d'entreteniment per als més joves, amb la presència dels seues youtubers favorits, els millors autors de còmic del panorama nacional i internacional, jocs de rol en viu, jocs de taula gegants, tallers sobre droides d''Star Wars', demostracions de vol de naus d'Star Wars, desfilades de cosplayers, tallers de com s'usa un sabre làser o una carrera de droides de 'La Guerra de les Galàxies'".