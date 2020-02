Eloy Moreno: "Mai el llenguatge serà un impediment perquè un lector s'acoste als meus llibres"

Així s'evidencia de nou en 'Tierra' (Ediciones B), el llibre que acaba de publicar Moreno i que poden llegir tant adults com adolescents a partir d'uns 12 anys, ja que en ell trobaran temes que els resulten "molt propers", assegura l'escriptor en una entrevista concedida a Europa Press.

'Tierra' és segons Moreno, la seua novel·la "més original, especial i extensa". El relat viatja a Islàndia, un país pel qual l'autor mostra la seua predilecció, i creua dos històries, la d'una xiqueta i el seu germà i la d'eixa mateixa protagonista, convertida en periodista en l'edat adulta, que ha de descobrir la verdadera cara darrere de huit persones que decideixen aïllar-se de món participant en una classe de 'reality'.

Moreno no vol desvetlar més i segueix amb el seu costum de no contar la trama en la contraportada dels seus llibres amb la finalitat de que aquests arriben als lectors com "un regal embolicat", explica.

En 'Tierra' es combinen molts ingredients -també l'escenari islandés serveix per a fer una reflexió mediambiental ambiental sobre què està fent l'ésser humà sobre el planeta- però "al final, l'essència, resideix en els sentiments i les relacions personals", assevera.

"VIURE PER A PARÉIXER FELIÇ"

La cerca de la veritat i les seues possibles conseqüències i el "postureig" existent en un món impregnat per l'efecte de les xarxes socials estan així mateix presents en l'obra. En aquest sentit, Eloy Moreno fa notar que hi ha "molta gent amb milers de seguidors i 'likes' que no són feliços, sinó que viuen per a paréixer feliços i això és molt trist".

No obstant açò, l'escriptor castellonenc recalca les bondats de la tecnologia i l'importància de saber utilitzar les ferramentes: "Un martell pot servir per a clavar un clau o per a matar algú", apunta.

"Jo use les xarxes -continua- per a estar en contacte amb els meus lectors i, a més, en totes elles hi ha comptes i espais dedicats als llibres i amb molts seguidors, pense que és bo".

Eloy Moreno va autopublicar la seua primera novel·la, 'El bolígrafo de gel verde', de la qual ha venut més de 200.000 exemplars. En la seua producció figuren també títols com 'Lo que encontré bajo el sofá', 'El Regalo' i 'Invisible'.