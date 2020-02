Bonig presenta la campanya 'Menos Cerca' per a criticar la situació de "tsunami inacceptable" de les Rodalies

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha presentat la campanya 'Menos Cerca', amb la qual els 'populars' volen denunciar la situació de "tsunami inacceptable" en la qual es troben les Rodalies de la Comunitat Valenciana on, segons ha denunciat, el 2019 es van produir "quasi 7.600 trens".

Bonig ha presentat la campanya, que inclou un vídeo i un hashtag, en una roda de premsa en la qual ha estat acompanyada per diputats i senadors del seu partit. La també síndica del Grup Popular en Les Corts ha manifestat que 'Menos Cerca' busca "il·lustrar el malestar i el cabreig dels usuaris", al mateix temps que ha afirmat que ella mateixa i molts dels seus companys utilitzen també el servici.

La líder 'popular' ha citat unes paraules del president Ximo Puig de març del 2016, quan va afirmar que era "intolerable que Renfe no done resposta als usuaris de Rodalies que pateixen retards per les obres de l'AVE", i ha criticat que ara "no l'escoltem alçar la veu".

"Espere que en eixa reunió del 14 de febrer de la Generalitat amb el ministre de Foment isca amb compromisos reals, pressupostaris i de dates", ha manifestat, i ha recordat que l'últim ministre 'popular' de Foment, Íñigo de la Serna, va presentar un pla de Rodalies "que preveia 1.436 milions d'inversió".

Així, ha assegurat que el problema de les Rodalies és "de falta de treball i de planificació", i que "ja no solament són diners". "Diners tenen, que li van a donar 4.000 milions a Catalunya, no sé com no van a tindre", ha manifestat, i ha assegurat que en la reunió entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat catalana, Quim Torra, d'aquest dijous "es van comprometre 4.000 milions a Catalunya". "I a la Comunitat Valenciana, què?", ha criticat.

Bonig ha avançat que els 'populars' van a presentar una moció en tots els ajuntaments valencians demanant que s'execute el pla de Rodalies i que es pose "solució a aquest caos".

Sobre aquest tema, ha destacat que el 2019 "hi ha hagut 14 vegades més incidències" en la xarxa valenciana que en el 2015, per la qual cosa ha instat Puig al fet que "en el seu retir espiritual -el Seminari de Govern, que se celebra aquest cap de setmana a Dénia i Xàbia-, Puig diga alt i clar que açò és un tsunami inacceptable i que va a dir 'ja n'hi ha prou'".