Revilla avisa de que el pago de los 22 millones de Valdecilla es "innegociable" y recuerda que faltan 122

Así lo ha avisado a preguntas de los periodistas Revilla, que ha indicado que el Ejecutivo regional pedirá al central que no recurra la sentencia de la Audiencia Nacional que estima parte del recurso promovido por la administración autonómica y que abre la posibilidad de suscribir un convenio para abonar dicha cuantía.

En este sentido, el presidente cántabro ha señalado que la cifra -los 22 millones de 2016- es la que estaba consignada en los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, "innegociable".

Y además, desde la Comunidad van a pedir a Madrid que no recurra el fallo de la AN, que todavía no es firme. Revilla cree que "no van a ganar" dicha apelación, más después de esta resolución que constituye una "gratificación judicial" -"ya es hora", ha apostillado al respecto- pues "no es fácil ganar al Gobierno de la Nación con todo el equipo jurídico que tiene".

Para el presidente cántabro, la sentencia es "un ejemplo" además de "una advertencia" de que "no se puede hacer cualquier cosa", sino que los gobiernos tienen que "cumplir lo que se promete", y más cuando se firman documentos o como en el caso de las obras de Valdecilla hay consignación presupuestaria, con la partida de 22 millones de 2016.

Pero junto a esa anualidad, Cantabria tiene pendiente de cobrar del dinero adelantado por la reforma de este hospital, de referencia nacional, 112 millones más, de modo que en las próximos presupuestos del Estado debe aparecer esa partida y otras dos más, ha remachado el presidente.

Para finalizar, Revilla ha recordado al exconsejero de Presidencia y Justicia Rafael de la Sierra, también del PRC y que falleció el año pasado, por ser quien articuló la demanda del Gobierno de Cantabria contra los "morosos" dirigentes del Ejecutivo central y que hoy, ha concluido, estaría "encantado de ver lo que ha salido de la Audiencia Nacional".