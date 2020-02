Cs C-LM espera avances para las 17 CCAA aunque cree que la financiación de Cataluña ya se decidió este jueves

"Es inadmisible que esto se cierre ayer y hoy que se reúne el CPFF, que Torra no lleve al consejero de Hacienda de Cataluña sino a un mandatario de segundo nivel de la Generalitat", ha indicado en rueda de prensa del diputado regional de Cs David Muñoz, para agregar que parece que Cataluña tiene un trato distinto.

Bajo su punto de vista, el que se levanta de la mesa es porque no quiere comer más y si Torra no hace caso al CPFF es porque ya tendrá un pacto con Sánchez y recibió algún privilegio que no tendrán otras regiones, cuando desde Castilla-La Mancha se está reclamando a Sánchez millones de euros en concepto de IVA.

PLAN ADELANTE

En otro orden de cosas, Muñoz ha calificado como "un error" del Gobierno regional "obcecarse" en el Plan Adelante porque "no funciona" y no está dando los resultados esperados. "No crea empleo, ni industria y, además, no se ejecuta", ha dicho.

El diputado regional de Cs ha señalado que toda medida que vaya destinada a incentivar la creación de empleo y el desarrollo económico es vista "con buenos ojos" por su partido.

No obstante, ha añadido que no se pueden seguir utilizando recetas para una época de crecimiento en una época en la que se está destruyendo empleo. "Hacen falta otras medidas y no coger siempre la misma senda, porque ya vemos dónde nos lleva", ha concluido.