El Consell de Govern de la UV aprova la reforma del Grau de Polítiques i de l'Administració Pública

El projecte, amb tota la documentació pertinent, serà remès a l'ANECA, de conformitat amb el procediment preceptiu, a fi d'obtindre l'autorització per a la seua implantació en la facultat, que es farà de forma progressiva, i començarà amb el primer any del grau en el pròxim curs acadèmic 2020/2021.

Al llarg de la tramitació interna en la UV, els estudiants de Ciències Polítiques han format part "en tot moment", primer, directament, a través d'una enquesta elaborada per a detectar les debilitats i fortaleses del títol i, amb posterioritat, per mitjà dels seus representants en les Comissions Acadèmiques de Títol i en la Junta de la Facultat de Dret.

Segons el Consell de Govern, el seu suport al projecte, així com el de tota la comunitat acadèmica, va ser "unànime" tant en la Junta com en aquest òrgan. A l'hora de traçar i dissenyar el nou pla, s'han seguit bona part de les indicacions proporcionades pels estudiants a través de l'enquesta i de les seues aportacions personals.

SEMESTRALITAT

Una de les línies bàsiques de la reforma ha sigut l'aposta per la semestralitat de les assignatures. Totes les matèries bàsiques i obligatòries passen a ser assignatures de sis crèdits, la qual cosa ha permès reforçar alguns continguts considerats fonamentals, com és el cas de la Història del Pensament Polític, que es converteix en disciplina bàsica amb 12 crèdits, repartits en dos assignatures de 6 crèdits cadascuna, o amb 'Sistema Polític espanyol i de la Comunitat Valenciana'.

A més, la reforma inclou continguts nous, reiteradament demandats pels estudiants i requerits des de l'àmbit laboral, com els relatius a la incidència política de les noves tecnologies, la comunicació política i institucional, transparència i bon govern, intel·ligència per a l'acció política, medi ambient i sostenibilitat i "una matèria específica sobre gènere i política que, en l'actualitat, resulta imprescindible".

Altres línies d'actuació han sigut l'increment de la docència assignada a l'àrea de Ciència Política i de l'Administració, que ha comportat la consegüent reducció de la càrrega de moltes altres àrees i l'eliminació de bona part de les assignatures compartides per diverses àrees de coneixement.

La reforma del Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública ha implicat la reforma dels dobles Graus amb Sociologia i Dret. El doble Grau de Ciències Polítiques i Sociologia, gestionat des de la Facultat de Ciències Socials a través de la Comissió de seguiment del títol, va ser aprovat per la Junta de Facultat de Ciències Socials, amb suport dels estudiants, i per la Junta de la Facultat de Dret, que va aprovar també el doble Grau de Dret i Ciències Polítiques, en tots dos casos per unanimitat.

Amb aquesta reestructuració, falta l'aprovació i implantació del Màster Universitari en Anàlisi Política, la comissió de la qual ja ha començat a treballar en les línies bàsiques del que serà aquest futur títol oficial.