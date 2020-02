Vox exige una auditoría en el área municipal de Personal por "permanentes irregularidades"

Según ha informado Vox en una nota de prensa, su grupo ha registrado tres solicitudes de información detallada sobre los directivos de Personal "por ser conocido, de forma groseramente extensiva, que algunos responsables de dicha área municipal incumplen el régimen de incompatibilidades de forma permanente y continuada".

En los escritos se pide información relativa a las "medidas adoptadas" por el concejal de Recursos Humanos de Granada, Francisco Fuentes, respecto al régimen de incompatibilidades de los directivos del área "bajo su dependencia jerárquica, desde el decreto de la delegación de funciones de Alcaldía hasta la fecha".

Ha preguntado a Fuentes "por qué ha pedido a un directivo de personal que cese en su actividad formativa en una academia, y lo que es más importante" cómo se conoce que, "de forma real, ha dejado de dar clases a opositores".

En respuesta a las peticiones de información de Miralles, el concejal ha remitido "un informe de nueve líneas con los artículos contemplados en la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas".

DIRECTIVO CON ACTIVIDAD FORMATIVA

"Nosotros no estamos solicitando los artículos de la Ley, que la conocemos muy bien, pedimos que nos desglosen quién tiene la incompatibilidad pedida y quién no la tiene, unos datos que no nos han facilitado", ha especificado el edil de Vox, que ha pedido también aclarar "si los cobros de dinero que pedía a los alumnos, estaba debidamente declarado ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria".

"El informe lo firma el subdirector general de Recursos Humanos, del cual tenemos serias dudas de que esté incumpliendo el régimen de incompatibilidades", como consecuencia de esto, no sólo se pondrá en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades que ya denunciamos respecto a la filtración de exámenes -un supuesto delito de revelación de secretos y presunta prevaricación-, también pediremos una auditoría para saber qué ocurre en el área de Personal, que brilla por su opacidad", ha concluido.