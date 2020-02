Santisteve (ZeC) propone dotar con dos vehículos a la "anticuada" flota de la Unidad Verde mediante 'renting'

La Unidad Verde cuenta con 12 profesionales, de los que tres se incorporaron en el mandato anterior, y disponen de tres vehículos, que realizan una media de 30.000 kilómetros anuales, para realizar su trabajo que al ser por el campo y las riberas necesitan de este material para desplazarse.

"Hay alarma en la Unidad Verde por la carencia de medios materiales", ha alertado Santisteve para explicar que "es imposible" que cumplan con su trabajo a turnos ante la carencia de medios materiales.

"Son los ojos de la fauna y la flora y vigilan los posibles vertidos ilegales, además de acometer tareas de prevención de incendios y un trabajo preventivo y educativo en la supervisión de licencias de construcciones ilegales y la persecución del furtivismo", ha descrito el exalcalde.

En rueda de prensa, Santisteve ha calificado de "fundamental" la Unidad Verde y ha defendido que se debe tenerla equipada con suficiente medios materiales porque abarcan una extensión de casi 500.000 metros cuadrados en el término municipal de Zaragoza, en el que la zona natural adquiere especial relieve.

Ha recordado que en el anterior mandato ZeC intentó adquirir estos vehículos tipo 'pic up' pero por un problema técnico no se pudo llevar a cabo. Por ello, ha indicado que se pueden adquirir mediante 'renting' como fórmula provisional hasta que se acredite que haya 'pic up' más ecológicos porque todavía no existen en el ámbito de los vehículos eléctricos o híbridos.

ECOEFICIENTES

Santisteve ha precisado que con dos nuevos vehículos, que deberían llevar incorporada emisora de radio, "se podrían cubrir los turnos porque hay más personal, pero no medios materiales". Ha estimado que con menos de 100.000 euros estaría cubierta esta "necesidad" material, argumentado que se trata de un cantidad "muy asumible" que se podría sacar de "cualquier partida genérica" y sería una solución transitoria de seis meses "para salir del paso".

Ha recordado que ZeC presentó enmiendas al proyecto de presupuesto de 2020 del Ayuntamiento de Zaragoza, para la adquisición de vehículos ecoeficientes, pero el Gobierno de coalición, PP-Ciudadanos "ha hecho caso omiso".

Al respecto, ha señalado que hay decenas de entidades que luchan contra el cambio climático, para lamentar "la tesis negacionista" del Gobierno municipal "que se ha plegado a los postulados de Vox cuando se está en plena emergencia climática".

Pedro Santisteve ha elogiado el trabajo preventivo de la Unidad Verde en el incendio del pasado verano en un monte de Peñaflor donde la "rápida intervención permitió sofocarlo y sin personarse el equipo de municipal para dar apoyo a la alcaldesa de este barrio rural".

El concejal ha aplaudido la labor de estos agentes porque "no trabajan en una oficina, sino en el campo y precisan de vehículos adecuados", y ha destacado la gran vinculación de la Unidad Verde con los barrios rurales y la tarea preventiva que también realizan en su cuente de Twitter '@AF_UnidadVerde'.