Las acciones de Emfrisa tuvieron "una rentabilidad muy importante" al ser compradas por Provif

Hoy se ha celebrado la quinta sesión del juicio por el que el exconsejero de Hacienda, Juan José Muñoz, se enfrenta a más de cinco años de cárcel, y más de seis millones de euros de multa, acusado de los delitos de tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales.

A Muñoz se le acusa de tutelar, presuntamente, la creación de Empresa Fotovoltaica Riojana, SA (Emfrisa), para la construcción de parques fotovoltaicos, ocultando su presencia por incompatibilidad de su cargo.

Hoy han comparecido accionistas de Emfrisa, que han negado ningún tipo de apoyo institucional. Muñoz "no tuvo parte ni arte", ha dicho uno de ellos.

Han relatado cómo la sociedad se constituyó a iniciativa de A.G.R (acusado de ser el enlace de Muñoz) con el objeto de construir un parque solar y ponerlo a disposición de accionistas.

Un arranque de negocio en el que salieron todos, en menos de dos años, al comprarles las acciones A.G.R "portándose generosamente" y con una rentabilidad de cinco por uno.

Cuando compró las acciones, han coincidido varios, no había comenzado la actividad del parque solar, de hecho, ha señalado uno de ellos, los accionistas no sabían que iba a estar instalado en Torremontalbo.

"No había surgido lo de Torremontalbo, estábamos en la fase de buscar el emplazamiento, materiales...", ha contado. Otros sí sabían que el emplazamiento era Torremontalbo.

"Yo habría estado in secula seculorum", ha dicho uno de ellos; pero en un momento determinado A.G.R les instó a vender. "No sé el motivo", ha dicho otro de los accionistas.

En la sesión de hoy, además, una accionista de Emfrisa ha afirmado que la persona que llevaba sus acciones le había trasladado que "uno de los que manejaba la empresa era Muñoz". Sin embargo, esta persona (accionista de Provif) ha negado después haberle dicho esto.

En cuanto al hecho de que las acciones se multiplicasen por cinco, este apoderado de la accionista, preguntado por la defensa de Muñoz, si le extrañó, ha dicho: "En principio me chocó, pero explicaron que necesitaban reunir el capital, así que me extrañó y no me extrañó, me pareció una buena inversión".