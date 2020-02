La expareja de Lorena Dacuña confiesa que la siguió y le asestó 20 puñaladas

El detenido por el asesinato machista de Lorena Dacuña, la mujer de 41 años que fue encontrada muerta en su domicilio en Gijón, Asturias, ha confesado a la Policía que siguió hasta su casa a su expareja y le asestó veinte puñaladas, según informa La Nueva España.

El detenido es José Manuel Sánchez Merino, que hasta unos meses antes había sido pareja sentimental de su víctima. Según el diario local, este camarero ha contado que decidió "ir a por ella" cuando alguien le contó que la habían visto junto a otro hombre.

La investigación del caso se centró desde el principio en Sánchez Merino, a pesar de que no había denuncias previas de malos tratos de su víctima. Pero sí existían denuncias previas de otras tres mujeres con las que había mantenido con anterioridad alguna relación.

La víctima, una limpiadora de 41 años, fue asaltada brutalmente en la entrada de su domicilio, y recibió una veintena de cuchilladas. El presunto asesino ha sido puesto a disposición judicial.

Concentración de repulsa

Por otra parte, la sociedad civil y representación institucional se han concentrado este jueves en la plaza Mayor de Gijón en repulsa y condena del asesinato de la gijonesa Lorena Dacuña Fernández, octava víctima de la violencia de género en lo que va de año en España.

Su hermano, Francisco José Dacuña, ha agradecido, a su término, el apoyo recibido. "Me llega al hondo del corazón y me lo llena un poco del vacío de mi hermana ver la implicación de la gente, del Ayuntamiento, de la alcaldesa, de medios de comunicación, servicios sociales, todo el mundo apoyándome en este difícil momento, ha confesado.

"La verdad es que es muy reconfortante", ha agregado, antes de indicar que "ver el lado peor y mejor del ser humano es apabullante". "Me siento reconfortado", ha sostenido Dacuña. "No me siento solo y eso para estos momentos me viene muy bien", ha añadido.