PP exige en el Senado que el Gobierno central devuelva a la Región los 85 millones del IVA y apruebe el préstamo del BEI

En concreto, el PP ya ha presentado una moción para la devolución de los 2.500 millones del IVA que el Gobierno debe a todas las comunidades autónomas, y que será debatida entre el martes y el miércoles de la semana que viene, según ha hecho saber el senador del PP, Juan María Vázquez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los también senadores 'populares' Violante Tomás y Francisco Bernabé.

La otra moción tendrá como objetivo que el Gobierno de España permita a los murcianos "hacer uso de los recursos que la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, ha dicho que están destinados a causas como las que sucedieron entre los pasados meses de septiembre y diciembre" en la Región, como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).

Asimismo, el PP va a presentar una batería de preguntas para que el Gobierno central "nos explique por qué está maltratando de este modo a la Región de Murcia"; y va a pedir la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique el motivo de esta toma de decisiones "arbitrarias" que se suma "al conjunto de medidas arbitrarias que el Gobierno de España está tomando con la Región".

A este respecto, ha recordado los últimos trasvases aprobados por el Gobierno central, "que no se correspondían en ningún caso con las recomendaciones técnicas de la Comisión de explotación del Tajo-Segura". "YA SABEMOS QUE NO VAN A DEVOLVER EL DINERO DEL IVA"

En este sentido, Vázquez ha lamentado que "tenemos, de nuevo, muy malas noticias para la Región de Murcia" de parte del Gobierno central en relación a la reunión este viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) presidida por Montero.

En concreto, ha lamentado que "ya sabemos lo que va a hacer en relación al pago de los 2.500 millones de euros del IVA de 2017 que deben a todos los españoles", 85 de ellos a la Región de Murcia. Y es que la ministra ha dicho ya esta semana que "no piensa pagar el dinero que debe a los españoles", según Vázquez.

En cambio, lamenta que "no sabemos lo que van a hacer los diferentes partidos políticos" aunque "lo podemos suponer" porque, a finales de 2018, el PP llevó una propuesta al Congreso de los Diputados para que el Gobierno central pagara este IVA adeudado y el PSOE "ya votó en contra".

Asimismo, ha destacado que el PSOE también "volvió a votar en contra" de una iniciativa semejante que se debatió este jueves en el Parlamento andaluz.

Por eso, Vázquez ha señalado que la primera moción que se va a debatir en el Senado de la mano del PP va a consistir en pedir al Gobierno central que pague "urgentemente" el IVA que "nos debe a todos los españoles".

En concreto, el debate de esta moción se producirá la semana que viene y advierte que los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria se tendrán que posicionar. "Mucho nos tememos lo que va a suceder, y es que volverán a votar en contra", según Vázquez.

No obstante, espera que el PSOE "recapacite estos días" y "se dé cuenta de que ese dinero no corresponde al Gobierno central y no tiene que ir destinado a esas promesas que el presidente Pedro Sánchez hizo este jueves al inhabilitado presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, sino que corresponde a todos los españoles". Por tanto, advierte que este dinero "tiene que ser distribuido como corresponde".

EXIGE QUE AUTORICE EL PRÉSTAMO DEL BEI

Además, ha incidido en el preacuerdo al que el Gobierno de la Región había llegado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para las ayudas destinadas a la reparación de los daños provocados en el Mar Menor durante los pasados meses de septiembre y diciembre.

"Parece que, de nuevo, la ministra Montero no quiere ayudar a la Región de Murcia, sino que quiere castigarnos, porque puede autorizar excepcionalmente estas ayudas al estar motivadas por un desastre natural", según Vázquez. Sin embargo, critica que el Gobierno central ya ha anunciado que no va a autorizar este préstamo.

Por tanto, el PP va a presentar también una moción en el Senado para exigir al Gobierno de España que "ayude a todos los murcianos" y permita a la Región acceder a este préstamo del BEI que ya estaba "predeterminado", puesto que "solo faltaba la aprobación del Ejecutivo central".

Ha considerado que la ministra Montero ha hecho un "chantaje" al Gobierno murciano, porque está tratando de "dinamizar" la economía murciana con la bajada de impuestos. "Como al Gobierno central no le gusta y no puede hacer nada frente a eso, nos impide el normal funcionamiento de una Comunidad y la normal financiación ante desastres naturales como los que se han producido".

Además, ha recordado que los préstamos del BEI han dado "muy buenos resultados" en otros momentos, como en el caso de los daños del terremoto de Lorca, que se financió con dinero de esa procedencia, unida a la financiación del Gobierno central y de la Comunidad.

"Todos juntos, fuimos capaces de recuperar un desastre, como fue el terremoto de Lorca, en un periodo de tiempo", según Vázquez, quien ha considerado que será "imposible" que la Región recupere el "desastre medioambiental" del Mar Menor si no hay financiación del Gobierno central".