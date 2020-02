Investiguen a Alacant una nova modalitat d'estafa en la qual es demana una fiança per un fals atropellament

Segons ha precisat la Policia, aquest divendres, els presumptes estafadors contacten amb persones d'avançada edat i no cessen de parlar-los per telèfon intentant que no realitzen cap acció de comprovació.

De fet, els agents asseguren que en ocasions es fan passar per la suposada persona atropellada per a donar més realisme a l'escena.

D'aquesta manera han intentat estafar diverses persones en la ciutat d'Alacant, aconseguint que una d'elles entregara una important quantitat de diners a la persona que li va cridar, realitzant-se el pagament en el propi portal de l'immoble de la víctima.

En un altre dels casos la persona que anava a ser estafada es va dirigir al banc per a traure els diners però va ser allí on un dels empleats es va adonar del cas estrany de la situació i va donar avís a la Policia Nacional. La tercera de les denunciants va comunicar el fet a la Sala del 091 quan va rebre la telefonada.

La Policia ha recordat que davant aquest tipus de telefonades cal conservar la calma, mai pagar (la Policia no demana diners) i comprovar que el familiar està bé. En qualsevol cas, es recorda que s'ha d'alertar dels fets a la Policia a través del 091.