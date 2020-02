Edmundo Arrocet pasa página y tiene una cita con una nueva amiga con la que vuelve a sonreír

María Teresa Campos, a sus 78 años, derrumbada en los platós por los que va, casi como dejando caer que Edmundo Arrocet aún es incapaz de mudarse del todo de su casa... y mientras tanto el cómico ha recuperado la sonrisa, ha pasado página y disfruta de la noche con una nueva amiga.

Parece que la defensa que ha hecho de él su hija le ha venido muy bien a Bigote para desembarazarse del todo y dar rienda suelta a su pasión sin mirar atrás y olvidando a la veterana presentadora con la misteriosa rubia con la que ha sido visto recientemente.

Y es que ya no se esconde: justo a la vez que la matriarca del clan Campos paseaba el dolor por Telecinco, su expareja va consolidando su nueva relación con esta mujer con la que se dejó fotografiar e incluso saludando a los paparazzis antes de entrar en su casa, donde acabaron la noche.

Antes, lo que nos tiene acostumbrados con su nueva amiga: si hace unas semanas, a finales de enero, se descubría que habían estado almorzando con actitud cariñosa en un local especializado en comida andaluza de Madrid, esta vez no iban a cambiar tanto los planes.

La gran diferencia, claro, es que fue una cita nocturna, mucho más íntima. Cenaron en un famoso restaurante de la capital y luego se fueron paseando y agarrados del brazo hasta el domicilio del humorista, consolidando cada vez más los fuertes rumores de relación que planean sobre ellos dos.

Para la velada, que fue tranquila, amena y romántica, ambos lucieron sus mejores galas y se pudo ver cómo el nuevo look de Bigote Arrocet, dejándose crecer la barba, no le sienta nada mal. Además, el complemento perfecto era la felicidad que desprendían en todo momento.

El cómico y actor argentino-chileno afincado en España, de 70 años, está disfrutando de una novedosa juventud y de su soltería y es precisamente por ello por lo que no tiene reparos en volver a hablar con María Teresa Campos. "Me gustaría hablar con María Teresa, yo la quiero mucho", señaló hace pocos días después de la primera entrevista de la presentadora.

Ahora las tornas son otras, las posibilidades de reconciliación solo pasarían por la fuerte amistad y las vidas de ambos parecen separadas para siempre, toda vez que, viendo las maneras de caballero de Edmundo, abriéndole la puerta y cediéndole el paso a su acompañante, las cosas están bastante claras.

Otra cosa es que se quiera ver así o no (y seguramente Carmen Borrego, si ya quería "matar" a Bigote, ahora más), pero la ruptura, por si había alguna duda, es totalmente definitiva y ya no hay vuelta de hoja: Edmundo no se replantea ahora mismo volver y María Teresa Campos, que no será ajena a la existencia de esta nueva amiga del humorista, no se ha pronunciado al respecto.