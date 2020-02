L'accident es va produir sobre l'1.40 hores de la matinada quan el turisme, per causes que s'estan investigant, es va eixir de la via en el quilòmetre 23 de l'A-70, al terme municipal d'Elx.

El CICU va mobilitzar una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual va realitzar al jove la reanimació cardiopulmonar avançada i altres maniobres de recuperació, però no va haver-hi resposta, havia mort.