Només un de cada cinc joves valencians pot emancipar-se

“Missió impossible”. Així defineix l'Observatori d'Emancipació Juvenil les possibilitats dels joves valencians a l'hora d'intentar formar un projecte de vida. Les dades que va proporcionar ahir sustenten eixa afirmació i són reveladores: només el 19% dels valencians menors de 30 anys, això és un de cada cinc, pot emancipar-se.

Eixe baix percentatge és conseqüència que als joves els resulta “inassumible” llogar un habitatge, única opció viable, pel seu alt cost: suposa el 71,7% del seu salari, molt per damunt del 30% recomanable, va destacar la presidenta del Consell Valencià de la Joventut (CVJ), Pilar Blasco. I, encara que la taxa d'emancipació és lleugerament superior a la mitjana nacional (18,6%), això es deu al fet que els preus dels lloguers són inferiors en la Comunitat: 592 euros enfront dels 900 de mitjana estatal.

L'informe també mostra que les joves valencianes s'emancipen més que els homes, 24,2% enfront del 14,1%, perquè elles comparteixen pis més que els xics, que prefereixen emancipar-se sols. Però la precarietat dels joves no es limita a les seues possibilitats d'anar-se’n de casa dels pares, sinó que està molt més enquistada.

Així, l'Observatori d'Emancipació Juvenil alerta que la taxa de pobresa en la Comunitat és una de les majors d'Espanya: un 38% dels menors de 30 anys està en risc d'exclusió social enfront del 33,8% de mitjana nacional. A més, la Comunitat és l'única en la qual ha augmentat el risc de pobresa en el tram d'edat de 30 a 34 anys, que afecta ja el 50,2%, 30 punts més que a Espanya, una cosa “absolutament inèdita” fins ara.

Al mateix temps, la Comunitat és una de les poques d'Espanya on la taxa d'atur ha crescut en l'últim any en passar del 25,1% en 2018 a afectar ja el 28,3% en 2019. Damunt, la poca ocupació que hi ha és temporal i precària: només un de cada deu treballs són indefinits. Així mateix, els joves valencians també tenen un índex major de subocupació que la mitjana estatal: el 18,1% dels menors de 30 anys de la Comunitat treballa menys hores de les que voldria, enfront del 14,5% d'Espanya. I aquesta subocupació afecta més a les dones, el 23,3% enfront del 14,8%.

El Consell de la Joventut d'Espanya (CJE) sosté que la precarietat de l'ocupació juvenil en la Comunitat és conseqüència d'un model econòmic basat en el sector serveis. Davant aquest panorama poc esperançador, el Consell de la Joventut exigeix a totes les Administracions que es deixen de “pegats” i que implanten polítiques “integrals”, perquè els problemes juvenils són ja “estructurals” i els fan ser un dels col·lectius “més vulnerables”.

Entre les mesures proposades destaca la de posar un límit en el preu del lloguer i crear un programa d'acompanyament personalitzat que facilite als joves trobar un lloc de treball concorde a la seua formació. També proposen prioritzar l'atenció als joves en risc d'exclusió potenciant la Renda Valenciana d'Inclusió o recuperant la Renda Bàsica d'Emancipació.