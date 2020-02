Puig no descarta acudir a los tribunales para reclamar el IVA aunque asegura que actuará "con lealtad institucional"

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, no descarta acudir a los tribunales para reclamar al Gobierno la liquidación del IVA de 2017 aunque ha asegurado que su Ejecutivo actuará "con lealtad institucional". "No descartamos nada, pero en ningún caso sabemos de dónde viene el origen de esta cuestión", ha explicado Puig en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha dejado claro que la problemática "no es asociable a la ministra" de Hacienda "actual", María Jesús Montero.

En este contexto, el presidente valenciano ha apuntado directamente al Partido Popular, al que ha acusado de encabezar una "operación" para centrar el debate en el pago del IVA. "Con un cinismo enorme, el problema lo crearon ellos", ha añadido.

En cualquier caso, Puig ha sostenido que "de una manera u otra" el dinero "tiene que llegar a las comunidades autónomas". "Es algo absolutamente razonable", ha incidido, para después asegurar que la liquidación del IVA no es el "problema fundamental" para la Comunidad Valenciana.

"Si a Castilla-La Mancha le parece el problema, a nosotros no", ha apuntado Puig después de que el presidente de esa comunidad, Emiliano García-Page, amenazase con reclamar en los tribunales el pago del IVA. "Situar todo el debate en esta mensualidad no es el objetivo. Desde luego, no es el nuestro", ha señalado el presidente de la Generalitat.

Por último, Puig se ha mostrado confiado en que "este nuevo tiempo" que se ha abierto entre las comunidades autónomas y el Gobierno central sirva para buscar un nuevo modelo de financiación. "Necesitamos uno justo, en que todos los españoles seamos iguales", ha apostillado.