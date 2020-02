Así es la carta de más 100 modelos de Victoria's Secret en la que denuncian presiones para posar desnudas

Un centenar de modelos han firmado una carta en la que denuncian la cultura "misógina" y de "intimidación" de la marca Victoria´s Secret. La misiva comienza diciendo que la organización que la impulsa —The Model Alliance— se reunió con Victoria’s Secret hace cinco meses y propuso a la compañía tomar medidas concretas para cambiar su cultura de misoginia y abuso. Pero la compañía se negó a actuar. "Se negó a aceptar compromisos vinculantes para proteger a las modelos y otros trabajadores del acoso y no quiso adherirse al Programa RESPECT".

Y prosigue: "Escribimos hoy porque la investigación del New York Times ('Ángeles' en el infierno: la cultura de la misoginia dentro de Victoria's Secret') muestra que la cultura de la misoginia, la intimidación y el acoso en Victoria's Secret es aún más atroz y más arraigada de lo que se entendía anteriormente".

"The Times informa de reiteradas quejas por la conducta inapropiada hacia modelos y empleados: críticas al físico, comentarios lascivos, tocamientos, represalias por rechazar avances sexuales, uso no autorizado de imágenes de modelos y presiones para posar desnuda sin pagar las fotos personales de un fotógrafo".

Según Casey Crowe Taylor, ex relaciones públicas de la firma, "los abusos eran tomados a risa y se aceptaban como normales [...] y cualquiera que intentara hacer algo al respecto no era simplemente ignorado, era castigado”.

"Esto es profundamente inquietante pero no sorprendente, ya que hemos visto problemas similares muchas veces en nuestra industria", continúa la carta.

Victoria´s Secret: un caso de libro de cómo no tratar denuncias de acoso

"Sin embargo, la estrategia de represalias intensas de Victoria’s Secret para silenciar a aquellos que informaron de malas conductas es particularmente deplorable. De hecho, The Times calificó a Victoria’s Secret como "un caso de libro de cómo no tratar correctamente las denuncias de acoso".

"Cuando The Model Alliancese se reunió con Tammy Roberts Myers, directora de Comunicación de la firma en la ciudad de Nueva York en septiembre pasado, quedó muy claro que Victoria’s Secret no toma en serio estas quejas. En un correo electrónico posterior, nos dijo que Victoria’s Secret no estaba lista para tomar medidas concretas para abordar estas acusaciones, sino que la compañía simplemente está "en el proceso de aprendizaje y escucha continuos".

"Es por eso que ante las horribles revelaciones su respuesta es completamente inaceptable. El tiempo de escuchar ya pasó; Es hora de que Victoria's Secret tome medidas para proteger a las personas de las que se benefician. Las violaciones de los derechos humanos no se pueden detener con un ejercicio de cambio de marca corporativo".

"Creemos que esto puede ser una llamada de atención para Victoria’s Secret. Esta es una oportunidad para dar pasos significativos para terminar con estos abusos uniéndose al Programa RESPECT, tal y como lo han piden las modelos desde diciembre de 2018".

"El Programa RESPECT es el único programa existente diseñado por y para los modelos. Las empresas firmantes se comprometen a exigir a sus empleados, agentes, vendedores, fotógrafos y otras subcontratas que sigan un código de conducta que proteja la seguridad de todos en el trabajo. Los modelos tienen acceso a un mecanismo de quejas independiente y confidencial, que garantiza una resolución rápida y justa de las quejas y las consecuencias apropiadas para los abusadores. Además, RESPECT incluye un sólido programa de formación dirigido a la prevención, para garantizar que todos entiendan sus derechos y responsabilidades".

"The Model Alliance cree en la seguridad, la libertad de trabajar sin miedo al acoso y con consecuencias reales para los abusadores. El fracaso de Victoria’s Secret para crear un entorno de responsabilidad, tanto interna como en sus interacciones con una red de agencias y creativos, socava estos valores. Aun así creemos en una industria en la que florece la expresión creativa y todos pueden trabajar sin miedo a ser acosados o abusados. Es por eso que lanzamos el Programa RESPECT, y nuevamente instamos a Victoria’s Secret a unirse a nosotros para crear una industria de la moda más segura y equitativa".

Por último insisten: "Invitamos a Victoria’s Secret a trabajar junto con nosotros para abordar estos problemas y participar en acciones significativas al unirse al Programa RESPECT. Apoyamos a las valientes mujeres que dan un paso al frente y comparten sus historias, pese al temor a represalias o daños a sus carreras".