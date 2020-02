Los críticos del PSOE reúnen a "53 afiliados" en su segundo encuentro en Alanís

Estas tres personas son, como es sabido, el exalcalde de El Coronil, ex diputado provincial y miembro del Comité Director del PSOE-A, Jerónonimo Guerrero; el secretario general del PSOE de El Viso del Alcor y ex diputado provincial Manuel Domínguez; y el exalcalde de El Real de la Jara y secretario general del PSOE de dicho municipio, Carmelo Cubero, toda vez que al encuentro inicial promovido por los mismos en El Viso asistieron entre otros la exalcaldesa de Castilleja de la Cuesta y exdelegada del Gobierno andaluz en Sevilla, Carmen Tovar; el exalcalde de Cazalla de la Sierra y exdiputado provincial Carmelo Conde; el ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos y exdelegado provincial de la Consejería de Agricultura, Segundo Benítez; el exalcalde de Mairena del Alcor Casimiro Gavira; el exdiputado provincial y exdelegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte Manuel González Lora, o el exsecretario de Organización del PSOE de Sevilla Francisco Pérez.

REPROCHES A VERÓNICA PÉREZ

En cualquier caso, Jerónimo Guerrero, Manuel Domínguez y Carmelo Cubero ven "ausente" a la organización provincial en el conjunto de los niveles andaluz y nacional del partido, avisando de la falta de "objetivos" políticos, extremo que reprochan a Verónica Pérez como secretaria general del PSOE sevillano.

Junto a otros militantes socialistas, han promovido un manifiesto en el que reclaman un "esfuerzo sin desmayo" en los próximos procesos congresuales por la "renovación del proyecto y de los liderazgos" para recuperar la credibilidad y "rescatar" la Junta de Andalucía "con otra forma de hacer y sentir la política", en la que se respete la "pluralidad" y se vuelva a una "cultura de fraternidad y lealtad", interna "que reconozca la experiencia, el mérito y la capacidad".

DEJAR "LA AUTOCOMPLACENCIA"

En dicho documento, recogido por Europa Press, reclaman un PSOE-A adaptado a las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad, rechazando "la autocomplacencia, la contemplación en nosotros mismos o el culpar 'a los otros".

Ahora, en un contexto en el que Verónica Pérez insistía recientemente en que las citadas tres renuncias eran "irrelevantes y absolutamente anecdóticas" en una comisión ejecutiva de 73 miembros y una organización provincial de 10.000 militantes, esgrimiendo los resultados electorales cosechados por el PSOE de Sevilla en las últimas citas electorales, este colectivo de militantes del PSOE sevillano ha celebrado un nuevo encuentro en la agrupación socialista de Alanís.