Las autonomías exigen este viernes a Montero que deje de bloquear sus fondos

La paciencia de las comunidades autónomas está próxima a agotarse. Los distintos gobiernos acuden este viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en busca de que el Gobierno salde su deuda y ejecute la devolución del IVAcorrespondiente al año 2017. En total, la deuda del Ejecutivo es de 2.500 millones, y aunque la ministra María Jesús Montero aseguró que el asunto está "zanjado", los presidentes autonómicos no van a dar su brazo a torcer.

De hecho, las comunidades lideradas por el PP, pero también otras en las que gobierna el PSOE ya han amenazado con ir a los tribunales para solucionar la cuestión. Madrid ya lo hizo el año pasado y Galicia, Murcia y Andalucía siguieron sus pasos. Pero Pedro Sánchez tampoco se libra de los órdagos de los líderes de su propio partido. Castilla La Mancha, con Emiliano García Page al frente ya presentó recurso, mientras que Extremadura, Aragón o Baleares no descartan hacerlo si no reciben una respuesta convincente de la ministra.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no se reúne desde 2018, es el paso previo a los trabajos preparatorios de los Presupuestos Generales del Estado de este año. En el encuentro, Montero presentará la nueva senda de estabilidad con los objetivos de déficit y deuda pública y el esfuerzo fiscal de cada administración para los ejercicios 2020, 2021 y 2022. Pero, sobre todo, la titular de Hacienda tendrá que hacer frente al enfado de las autonomías.

Para el presidente aragonés, Javier Lambán, la no devolución del IVA "manifestará un problema muy serio, no solo económico, sino también de confianza y de lealtad" entre el Estado y las autonomías. Fue muy rotundo al asegurar que "no puede ser que los gobiernos de España decidan unilateralmente la ruptura de pactos, del cumplimiento de las leyes" y "sean permanentemente desleales con las comunidades autónomas". En esa cuestión entra en juego también lo que muchos gobiernos consideran "un trato preferencial hacia Cataluña" –que es la segunda comunidad a la que más dinero se le adeuda en concepto de IVA–. Precisamente su conseller de Economía, Pere Aragonés, no irá a la reunión.

Ese "favoritismo" lo puso sobre la mesa el propio García Page. "Ojalá que en la discusión jurídica pueda haber entendimiento y ojalá lo haya con todos. Me molestaría que se pagará el IVA a comunidades porque lo pida un diputado o porque se le antoje a los independentistas", dijo, compartiendo la denuncia hecha por, entre otros ejecutivos, el de la Junta de Andalucía.

Extremadura, por su parte, insistirá en la cantidad que se le corresponde. "Mediante el diálogo con las comunidades autónomas se puede alcanzar una solución", sostuvo la vicepresidenta Pilar Blanco-Morales.

Posiciones todavía más rotundas son las que llevarán a la mesa tanto la Comunidad de Madrid como Galicia. "Nuestra obligación es defender los intereses de Galicia. Reclamaremos judicialmente que el Gobierno de España nos devuelva lo que es de los gallegos", expresó Alberto Nuñez Feijóo, antes de presentar el recurso.

No solo de IVA tratará el encuentro. Durante el mismo está previsto que se analice la reforma de la financiación autonómica, que lleva pendiente desde 2014. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, es uno de los más vehementes en esto. Espera que el Gobierno "cumpla" con este compromiso, que además es un asunto en el que han insistido especialmente desde Compromís, tal como evidenció Joan Baldoví durante la sesión de investidura. Puig culpó al PP de ser el "culpable" de la situación actual, por no dar soluciones desde el anterior Gobierno.