La Generalitat demanarà en el CPFF un dèficit asimètric fins que el Govern central aborde el canvi de finançament

Així ho han acordat per unanimitat el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, i els sis grups de les Corts -tant els de el govern del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) com els de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox)- en la comissió mixta Generalitat-Corts d'aquest dijous a la vesprada.

L'acord contempla traslladar a la ministra d'Hisenda, la socialista Mª Jesús Montero, "una reivindicació global de totes les necessitats dels valencians", així com posar sobre la taula qüestiones que no estan en l'ordre del dia com la devolució de la liquidació de l'IVA del 2017.

La Comunitat Valenciana demanarà així un dèficit asimètric perquè el Govern elabore la senda de despesa, com a mesura transitòria. Aquest dèficit estaria vinculat a l'infrafinançament i a la despesa per càpita, fins que l'executiu de Pedro Sánchez presente la seua proposta per al nou model de finançament autonòmic.

"FINS A LES ÚLTIMES CONSEQÜÈNCIES"

"En funció de com reaccione, actuarem en conseqüència, fins a les últimes conseqüències. No podem admetre que es discrimine cinc milions de ciutadans respecte a la resta d'espanyols", ha subratllat el conseller en declaracions als mitjans, destacant la "força enorme" que li dona la unanimitat dels sis partits.

Per part dels partits, el PSPV confia que les reivindicacions siguen ateses, el nou model de finançament "siga realitat en pròximes dates" i els Pressupostos del 2020 "no baixen" el 10% d'inversió que incloïa el projecte de l'any passat. "Els valencians tenim una gran oportunitat perquè tenim un govern còmplice a Madrid", ha asseverat el diputat socialista José Muñoz.

Per a Compromís, la unanimitat suposa "una postura molt valenta del Botànic" en incloure el finançament en el CPFF quan no està en l'ordre del dia. "Venen uns mesos molt intensos perquè hi ha un acord d'investidura perquè el Govern presente la proposta del nou model en huit mesos; ja porta un i mig, si són sis millor", ha subratllat la portaveu adjunta Aitana Mas.

Podem, en la mateixa línia, recorda que la "discriminació" de la Comunitat Valenciana en el finançament és un problema reconegut per experts, encara que lamenta que la solució siga "la solució perversa del deute" amb el dèficit asimètric. "Per a arribar a la mitjana de despesa, hauríem de rebre 1.325 milions", ha recalcat el diputat Ferran Martínez, en referència a la partida que inclou el Consell per l'infrafinançament.

OPOSICIÓ

Dins de l'oposició, el PP creu que "no és un gran pas però sí un primer pas", ja que la solució definitiva solament arribaria amb el canvi del model de finançament. El diputat 'popular' Rubén Ibáñez ha recordat el dèficit asimètric que ja va rebre la Comunitat Valenciana al 2013 a l'1,6% i ha posat l'accent que el conseller ha de "comprometre el seu vot" a l'acord.

Ciutadans valora positivament aquesta unanimitat "beneficiosa per a tots els valencians", encara que exigeix que si tira endavant "el tripartit deixe de presentar d'una vegada uns pressupost ficticis i irreals". "Ja no tindran excusa. Exigim rigor i que s'obliden dels 1.325 milions", ha advertit el diputat de Cs Tony Woodward.